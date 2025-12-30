Velika akcija nakon ubistva tri policajca: Uhapšeno 110 osoba!

Izvor:
Turska policija privela je 110 lica u okviru operacije usmjerene protiv "Islamske države", dan nakon što su u obračunu sa teroristima poginula trojica policajaca, saopšteno je iz Tužilaštva u Istanbulu.
U saopštenju se navodi da je policija blokirala jednu kuću u Jalovi na osam časova, a tokom racije povrijeđeno je osam policajaca i jedan pripadnik snaga bezbjednosti.
Tužilaštvo je ranije saopštilo da je u jučerašnjem obračunu ubijeno šest militanata, podsjeća Rojters.
