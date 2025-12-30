Logo
Large banner

Velika akcija nakon ubistva tri policajca: Uhapšeno 110 osoba!

Izvor:

SRNA

30.12.2025

08:13

Komentari:

0
Велика акција након убиства три полицајца: Ухапшено 110 особа!
Foto: pixabay

Turska policija privela je 110 lica u okviru operacije usmjerene protiv "Islamske države", dan nakon što su u obračunu sa teroristima poginula trojica policajaca, saopšteno je iz Tužilaštva u Istanbulu.

U saopštenju se navodi da je policija blokirala jednu kuću u Jalovi na osam časova, a tokom racije povrijeđeno je osam policajaca i jedan pripadnik snaga bezbjednosti.

турска војска

Svijet

Haos u Turskoj: Ubijena tri policajca i šest terorista!

Tužilaštvo je ranije saopštilo da je u jučerašnjem obračunu ubijeno šest militanata, podsjeća Rojters.

Podijeli:

Tagovi:

Turska

Islamska drŽava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

Svijet

Stejt department odobrio prodaju oružja Poljskoj i Danskoj

4 h

0
policija Srbija

Srbija

Monstruozno i bolesno: Dječaku bakljom pržili genitalije, od udaraca mu pukle jetra i slezina!

4 h

0
И раније су "прогнозирали" свашта: Шамани у Перуу предвиђају болест Трампа и пад Мадура

Zanimljivosti

I ranije su "prognozirali" svašta: Šamani u Peruu predviđaju bolest Trampa i pad Madura

4 h

0
Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

Nauka i tehnologija

Otkriveno 2.000 godina staro jevrejsko ritualno kupatilo

4 h

0

Više iz rubrike

Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

Svijet

Stejt department odobrio prodaju oružja Poljskoj i Danskoj

4 h

0
Саудијска Арабија напала Јемен, бомбардована лука: Порука Емиратима?

Svijet

Saudijska Arabija napala Jemen, bombardovana luka: Poruka Emiratima?

5 h

0
Трамп: Нетанјаху и ја смо за пет минута ријешили три питања о Гази

Svijet

Tramp: Netanjahu i ja smo za pet minuta riješili tri pitanja o Gazi

13 h

0
Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

Svijet

Državna duma: Napad na Putinovu rezidenciju ne smije ostati bez odgovora

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

13

Bijeljina prelazi na privremeno finansiranje

12

07

Vazduh u ovim gradovima poprilično nezdrav

11

41

Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

11

37

Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: Ne dolaze na posao, a primaju platu!

11

30

Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner