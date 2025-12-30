Logo
Saudijska Arabija napala Jemen, bombardovana luka: Poruka Emiratima?

30.12.2025

07:15

Foto: screenshot / x

Saudijska Arabija je u utorak bombardovala luku Mukala u Jemenu, navodeći da je riječ o pošiljci oružja namijenjenoj separatističkim snagama, koja je u ovu luku stigla iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ovaj napad predstavlja novu eskalaciju tenzija između Rijada i Južnog prelaznog vijeća (STC), separatističke formacije koju podržavaju Emirati. Istovremeno, dodatno se zaoštravaju odnosi između Saudijske Arabije i UAE-a, koji su tokom gotovo desetogodišnjeg rata u Jemenu podržavali suprotstavljene strane u borbi protiv pobunjenika Huta, koje podržava Iran.

U vojnom saopštenju koje je prenijela državna Saudijska novinska agencija (SPA) navodi se da su vazdušni udari izvedeni nakon što su u Mukalu uplovila dva broda iz Fudžajraha, luke na istočnom obalskom pojasu UAE-a.

„S obzirom na opasnost i eskalaciju koju predstavlja ovo oružje, a koje ugrožava bezbjednost i stabilnost, koalicione vazdušne snage su jutros izvele ograničenu vojnu operaciju, ciljajući oružje i borbena vozila iskrcana s dva broda u luci Mukala“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se kako su posade brodova imale isključene uređaje za praćenje te da je u luci iskrcana velika količina oružja i vojnih vozila u korist snaga Južnog prelaznog vijeća.

Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama, a saudijska vojska je saopštila da je napad izveden tokom noći kako bi se osiguralo da ne dođe do kolateralne štete. Nije precizirano da li su u operaciji učestvovale i druge snage osim Saudijske Arabije.

Ujedinjeni Arapski Emirati nisu odmah komentarisali napad, dok je satelitski kanal AIC, blizak Južnom prelaznom vijeću, potvrdio da su udari izvedeni, bez iznošenja dodatnih detalja.

Prema procjenama analitičara, napad je vjerovatno bio usmjeren na brod identifikovan kao „Grinland“, teretni brod registrovan u Svetom Kitsu i Nevisu, koji je, prema podacima o praćenju plovidbe, boravio u Fudžajrahu 22. decembra, a u Mukalu je stigao u nedjelju. Drugi brod za sada nije identifikovan.

Jemenski analitičar Mohamed al-Baša naveo je da se na društvenim mrežama pojavljuju snimci koji navodno prikazuju nova oklopna vozila u Mukali nakon dolaska broda. Kako je rekao, očekuje se kontrolisana eskalacija s obje strane.

„Očekujem odmjerenu eskalaciju. Južno prelazno vijeće, koje podržavaju Emirati, vjerovatno će odgovoriti učvršćivanjem kontrole na terenu. Istovremeno, dotok oružja iz UAE-a prema STC-u vjerovatno će biti smanjen nakon napada na luku, posebno jer Saudijska Arabija kontroliše vazdušni prostor“, kazao je al-Baša.

Mukala se nalazi u jemenskoj provinciji Hadramut, koju su snage Južnog prelaznog vijeća preuzele proteklih dana. Grad se nalazi oko 480 kilometara sjeveroistočno od Adena, koji je nakon pada glavnog grada Sane 2014. godine postao sjedište antihutskih snaga u Jemenu.

Ovo bombardovanje dolazi nekoliko dana nakon što je Saudijska Arabija u petak izvela vazdušne udare na položaje Južnog prelaznog vijeća, što su analitičari ocijenili kao upozorenje separatistima da zaustave napredovanje i povuku se iz provincija Hadramut i Mahra. Snage STC-a su prethodno potisnule jedinice Nacionalnih štitnih snaga, koje podržava Saudijska Arabija.

Separatisti posljednjih dana sve češće ističu zastavu Južnog Jemena, države koja je postojala od 1967. do 1990. godine, a u više gradova održani su protesti s pozivima na ponovno otcjepljenje juga zemlje.

Potezi separatista dodatno opterećuju odnose između Saudijske Arabije i UAE-a, zemalja koje, uprkos bliskim vezama i članstvu u OPEC-u, posljednjih godina sve češće konkurišu jedna drugoj za regionalni uticaj i međunarodni biznis.

Napetosti u regiji dodatno su pojačane i eskalacijom nasilja u Sudanu, gdje Rijad i Abu Dabi podržavaju suprotstavljene strane, kao i nedavnom odlukom Izraela da prizna Somalilend kao nezavisnu državu, što je izazvalo reakcije Huta koji su zaprijetili napadima na svaki izraelski interes u tom području, prenosi Kliks.

