Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

Policija u Kopru u Sloveniji istražuje slučajeve krađe i skrnavljenja više od 100 grobova koje su građani otkrili na grobljima Škofije i Sveti Anton, prenose danas slovenački mediji.

Obim štete još nije poznat, ali se vjeruje da je već premašio 20.000 evra.

Kako je za agenciju STA rekao šef operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Koper David Iskra, tačan iznos štete još nije poznat, jer zavisi od prijava oštećenih.

"Ukupno je oštećeno 110 grobova, od čega 79 na Škofijama i 31 na Svetom Antonu", dodao je on.

Marko Ugrin iz javnog preduzeća "Marjetica" Koper, koje upravlja grobljima, izjavio je da se redovno uočavaju djela poput krađe i uništavanja grobnih mjesta, ali je pričinjena šteta, posebno na Škofijama, ovog puta znatno veća nego u sličnim prošlim slučajevima, prenosi Tanjug.