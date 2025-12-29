Logo
Large banner

Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

29.12.2025

22:19

Komentari:

0
Словенци запрепаштени: Опљачкано и уништено преко 100 гробова
Foto: Facebook

Policija u Kopru u Sloveniji istražuje slučajeve krađe i skrnavljenja više od 100 grobova koje su građani otkrili na grobljima Škofije i Sveti Anton, prenose danas slovenački mediji.

Obim štete još nije poznat, ali se vjeruje da je već premašio 20.000 evra.

Kako je za agenciju STA rekao šef operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Koper David Iskra, tačan iznos štete još nije poznat, jer zavisi od prijava oštećenih.

"Ukupno je oštećeno 110 grobova, od čega 79 na Škofijama i 31 na Svetom Antonu", dodao je on.

Marko Ugrin iz javnog preduzeća "Marjetica" Koper, koje upravlja grobljima, izjavio je da se redovno uočavaju djela poput krađe i uništavanja grobnih mjesta, ali je pričinjena šteta, posebno na Škofijama, ovog puta znatno veća nego u sličnim prošlim slučajevima, prenosi Tanjug.

Podijeli:

Tagovi:

oskrnavljeno groblje

groblje

Slovenija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

Svijet

Državna duma: Napad na Putinovu rezidenciju ne smije ostati bez odgovora

2 h

0
Чеда Јовановић признао да живи са Ацом, показао шта раде заједно

Scena

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

2 h

0
Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

Zanimljivosti

Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

2 h

0
Црвена звезда добила позив од НБА

Košarka

Crvena zvezda dobila poziv od NBA

2 h

0

Više iz rubrike

Посланик у Хрватском сабору: Дозволили смо да нам фашизам поново покуца на мала врата

Region

Poslanik u Hrvatskom saboru: Dozvolili smo da nam fašizam ponovo pokuca na mala vrata

4 h

0
Дјечак тешко повријеђен док је бацао петарде: Ампутирали му два прста

Region

Dječak teško povrijeđen dok je bacao petarde: Amputirali mu dva prsta

5 h

0
У Хрватској стигли први позиви за војни рок

Region

U Hrvatskoj stigli prvi pozivi za vojni rok

11 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Pijana policajka autom se zabila u ogradu na magistrali

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

"Odjednom ima novca za igrača kao što je Pejn" Pomoćnik Željka Obradovića otvorio dušu

22

50

Slaviša Stojanović novi trener FK Željezničar

22

38

Sve se mijenja: Ako je Baba Vanga bila u pravu, svijet više neće biti isti

22

34

Tramp: Netanjahu i ja smo za pet minuta riješili tri pitanja o Gazi

22

19

Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner