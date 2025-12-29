Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

29.12.2025
22:19
Komentari:0
Policija u Kopru u Sloveniji istražuje slučajeve krađe i skrnavljenja više od 100 grobova koje su građani otkrili na grobljima Škofije i Sveti Anton, prenose danas slovenački mediji.
Obim štete još nije poznat, ali se vjeruje da je već premašio 20.000 evra.
Kako je za agenciju STA rekao šef operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave Koper David Iskra, tačan iznos štete još nije poznat, jer zavisi od prijava oštećenih.
"Ukupno je oštećeno 110 grobova, od čega 79 na Škofijama i 31 na Svetom Antonu", dodao je on.
Marko Ugrin iz javnog preduzeća "Marjetica" Koper, koje upravlja grobljima, izjavio je da se redovno uočavaju djela poput krađe i uništavanja grobnih mjesta, ali je pričinjena šteta, posebno na Škofijama, ovog puta znatno veća nego u sličnim prošlim slučajevima, prenosi Tanjug.
