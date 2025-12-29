Logo
U Hrvatskoj stigli prvi pozivi za vojni rok

SRNA

29.12.2025

13:16

0
У Хрватској стигли први позиви за војни рок
Foto: MORH/ J. Kopi

Ministarstvo odbrane Hrvatske danas je poslalo prve pozive za obavezne zdravstvene preglede osamnaestogodišnjacima, čime je zvanično počeo postupak osposobljavanja za vojnu službu.

Za prvu generaciju upućeno je oko 1.200 poziva, a zdravstveni pregledi planirani su u drugoj polovini januara.

Oni koji budu ocijenjeni kao sposobni biće upućeni na vojno osposobljavanje ili će, u skladu sa Zakonom o odbrani, moći da podnesu prigovor savjesti i obavljaju civilnu službu.

Zakon predviđa mogućnost da za studente i vrhunske sportiste vojna služba bude odgođena.

Pozivi za vojno osposobljavanje biće poslati tokom februara, a početak obuke planiran je za mart u kasarnama u Kninu, Slunju i Požegi. U prvoj generaciji predviđeno je do 800 mladih vojnika.

Vojno osposobljavanje traje dva mjeseca, a mladići za to vrijeme ostvaruju mjesečnu naknadu od oko 1.100 evra, priznaju im se dva mjeseca radnog staža, te imaju prednost pri zapošljavanju u državnim i lokalnim organima.

Zaposlenima prava iz radnog odnosa miruju i za vrijeme obuke ne mogu dobiti otkaz.

Po završetku osposobljavanja, mogu se prijaviti za profesionalnu vojnu službu ili biti raspoređeni u rezervni sastav Hrvatske vojske.

Hrvatska

poziv

vojska

