Pijana policajka autom se zabila u ogradu na magistrali

Policijska službenica Policijske uprave šibensko-kninske izazvala je jutros u Šibeniku saobraćajnu nesreću dok je bila van službe, izvijestila je policija.

Nesreća se dogodila oko 4:30 sati na državnoj cesti D-8, u blizini raskrižja s Ulicom Ivana Meštrovića. Policajka je vozilom riječkih tablica izgubila kontrolu nad automobilom, prešla na suprotnu traku te prednjim lijevim dijelom vozila udarila u zaštitnu metalnu ogradu u vlasništvu Hrvatskih cesta.

U saobraćajnoj nesreći nije bilo povrijeđenih, a nastala je materijalna šteta. Alkotestiranjem je utvrđeno da je u trenutku nesreće imala 1,36 promila alkohola u krvi. Nakon nesreće smještena je u posebne prostorije policije do prestanka d‌jelovanja alkohola.

Biće pokrenut i disciplinski postupak

Zbog izazivanja saobraćajne nesreće pod uticajem alkohola policijskoj službenici izdat je obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom od 872,27 evra te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od dva mjeseca.

Protiv policijske službenice biće pokrenut i disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti, skladno Zakonu o policiji.