Logo
Large banner

Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

29.12.2025

22:10

Komentari:

0
Нешто се чудно дешава на ушћу Неретве, стручњак забринут: "Никад их није било тако мало"

Ptice su i ove godine stigle na zimovanje na ušće Neretve pokraj Ploča, a tamo ih je promatrao i snimao predsjednik ornitološkog društva Brkata sjenica, Bariša Ilić.

Kako kaže, uobičajeno je da barem jednom sedmično ode na tu lokaciju i promatra sve pernate posjetioce.

Nije samo da uživa, nego na taj način dobija i pregršt korisnih informacija o tome to sve i u kojem broju dolazi.

"Dobar dio zimovalica je tu, brojnost vrsta je solidna, neke će stići kad još malo zahladi, ali brojnost ptica bi trebala biti veća. Očito blaga zima nije natjerala ptice da se iz unutrašnjosti spuste do nas. Nešto se događa s klimom, nikad do sada u ovo vrijeme na ušću Neretve nismo imali tako malu brojnost ptica i moram priznati da nas to zabrinjava. Vidjećemo u januaru u zimskom prebrojavanju, nadamo se da će stanje biti bolje", istakao je Ilić, prenosi "Jutarnji list".

Nije situacija bila naročito sjajna ni prošle godine, kad je krajem decembra takođe snimao ptice na ušću.

Već tad je konstatovao da je došlo do pada brojnosti.

Ali, situacija se popravila u svega nekoliko dana, pa je tako prvog dana ove godine pronašao 74 vrste ptica: vodarica, grabljivica i pjevica, a to je blizu broja ptica koje inače zimuju na tom području.

Podijeli:

Tagovi:

Nerveta

ptica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Црвена звезда добила позив од НБА

Košarka

Crvena zvezda dobila poziv od NBA

18 min

0
Скандал на свадби: Младожењин друг затражио ову пјесму, млада напустила салу, умало туча!

Zanimljivosti

Skandal na svadbi: Mladoženjin drug zatražio ovu pjesmu, mlada napustila salu, umalo tuča!

35 min

0
Велика туга за Ентонија Џошуу: Познат идентитет настрадалих особа

Ostali sportovi

Velika tuga za Entonija Džošuu: Poznat identitet nastradalih osoba

46 min

0
Медведев брутално извријеђао Зеленског: Мораће да се крије до краја безвредног живота

Svijet

Medvedev brutalno izvrijeđao Zelenskog: Moraće da se krije do kraja bezvrednog života

55 min

0

Više iz rubrike

Скандал на свадби: Младожењин друг затражио ову пјесму, млада напустила салу, умало туча!

Zanimljivosti

Skandal na svadbi: Mladoženjin drug zatražio ovu pjesmu, mlada napustila salu, umalo tuča!

35 min

0
Недељни хороскоп до 4. јануара: Срећан број, боја и савјет за сваки знак у првој недјељи нове године

Zanimljivosti

Nedeljni horoskop do 4. januara: Srećan broj, boja i savjet za svaki znak u prvoj nedjelji nove godine

4 h

0
Oчекују се промјене: Како ће авио-путовања изгледати 2026. године

Zanimljivosti

Očekuju se promjene: Kako će avio-putovanja izgledati 2026. godine

6 h

0
Такмичар ''Милионерa“ се збунио прелаким спортским питањем: Све је помjешао, али се ипак извукао

Zanimljivosti

Takmičar ''Milionera“ se zbunio prelakim sportskim pitanjem: Sve je pomješao, ali se ipak izvukao

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

19

Slovenci zaprepašteni: Opljačkano i uništeno preko 100 grobova

22

17

Državna duma: Napad na Putinovu rezidenciju ne smije ostati bez odgovora

22

15

Čeda Jovanović priznao da živi sa Acom, pokazao šta rade zajedno

22

10

Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

22

02

Crvena zvezda dobila poziv od NBA

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner