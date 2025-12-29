Nešto se čudno dešava na ušću Neretve, stručnjak zabrinut: "Nikad ih nije bilo tako malo"

Ptice su i ove godine stigle na zimovanje na ušće Neretve pokraj Ploča, a tamo ih je promatrao i snimao predsjednik ornitološkog društva Brkata sjenica, Bariša Ilić.

Kako kaže, uobičajeno je da barem jednom sedmično ode na tu lokaciju i promatra sve pernate posjetioce.

Nije samo da uživa, nego na taj način dobija i pregršt korisnih informacija o tome to sve i u kojem broju dolazi.

"Dobar dio zimovalica je tu, brojnost vrsta je solidna, neke će stići kad još malo zahladi, ali brojnost ptica bi trebala biti veća. Očito blaga zima nije natjerala ptice da se iz unutrašnjosti spuste do nas. Nešto se događa s klimom, nikad do sada u ovo vrijeme na ušću Neretve nismo imali tako malu brojnost ptica i moram priznati da nas to zabrinjava. Vidjećemo u januaru u zimskom prebrojavanju, nadamo se da će stanje biti bolje", istakao je Ilić, prenosi "Jutarnji list".

Nije situacija bila naročito sjajna ni prošle godine, kad je krajem decembra takođe snimao ptice na ušću.

Već tad je konstatovao da je došlo do pada brojnosti.

Ali, situacija se popravila u svega nekoliko dana, pa je tako prvog dana ove godine pronašao 74 vrste ptica: vodarica, grabljivica i pjevica, a to je blizu broja ptica koje inače zimuju na tom području.