Haos u Turskoj: Ubijena tri policajca i šest terorista!

Izvor:
SRNA
29.12.2025
21:20
Komentari:0
Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja saopštio je da su tri policajca i šest pripadnika terorističke organizacije Islamska država /ISIS/ poginuli danas usljed vatre koju su otvorili pripadnici ISIS-a tokom antiterorističke operacije na sjeverozapadu zemlje.
Prema njegovim riječima, najmanje osam policajaca i jedan noćni čuvar takođe su ranjeni u sukobu.
Do pucnjave je došlo nakon što je policija upala u kuću u kojoj su se krili navodni militanti u okrugu Elmali u provinciji Jalova, južno od Istanbula.
Jerlikaja je rekao da je operacija bila jedna od više od 100 istovremenih racija izvedenih u 15 provincija širom zemlje protiv osumnjičenih militanata ISIS-a.
On je podsjetio da je nedavno oko 115 militanata uhapšeno zbog navodnog planiranja napada usmjerenih na proslave Božića i Nove godine tokom ove operacije, prenosi Tanjug.
On je naveo da je operacija u Jalovi sprovedena sa "velikom pažnjom" jer su žene i djeca bili u kući u kojoj su se nalazili navodni militanti.
Najnovije
Najčitanije
22
19
22
17
22
15
22
10
22
02
Trenutno na programu