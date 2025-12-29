Haos u Turskoj: Ubijena tri policajca i šest terorista!

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja saopštio je da su tri policajca i šest pripadnika terorističke organizacije Islamska država /ISIS/ poginuli danas usljed vatre koju su otvorili pripadnici ISIS-a tokom antiterorističke operacije na sjeverozapadu zemlje.

Prema njegovim riječima, najmanje osam policajaca i jedan noćni čuvar takođe su ranjeni u sukobu.

Do pucnjave je došlo nakon što je policija upala u kuću u kojoj su se krili navodni militanti u okrugu Elmali u provinciji Jalova, južno od Istanbula.

Jerlikaja je rekao da je operacija bila jedna od više od 100 istovremenih racija izvedenih u 15 provincija širom zemlje protiv osumnjičenih militanata ISIS-a.

On je podsjetio da je nedavno oko 115 militanata uhapšeno zbog navodnog planiranja napada usmjerenih na proslave Božića i Nove godine tokom ove operacije, prenosi Tanjug.

On je naveo da je operacija u Jalovi sprovedena sa "velikom pažnjom" jer su žene i djeca bili u kući u kojoj su se nalazili navodni militanti.