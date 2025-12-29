Logo
Dmitrijev: Rusija želi mir, EU i London huškaju na rat

29.12.2025

21:05

Украјина
Foto: Tanjug

Mir će pobijediti uprkos naporima EU i Velike Britanije da poremete pregovore, izjavio je Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja.

Dmitrijev se nedavno sastao sa američkim rukovodstvom na Floridi i razgovarao o mogućem mirovnom rješenju za Ukrajinu. Poslije toga je u Mar-a-Lago stigao Vladimir Zelenski, naoružan podrškom EU i Londona.

"Rusija je predstavila uslove mira koji može da uspije. Panikom obuzeti ratni huškači iz EU i Velike Britanije iznose nerealistične zahtjeve — ne da bi okončali rat, već da bi sabotirali mirovni plan (predsjednika SAD Donalda) Trampa. Mir će ipak pobijediti", objavio je Dmitrijev na mreži Iks u ponedjeljak.

To je bila reakcija na objavu poljskog premijera Donalda Tuska, koji je jadikovao — na poljskom — da će "Zapad i Ukrajina izgubiti u ovom sukobu ako Rusija uspije da nas podijeli i diktira uslove mira".

Dmitrijev je opisao telefonski poziv Trampa ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu kao "vitalni dijalog za mir".

Ubrzo potom, specijalni izaslanik Moskve je na svom Iks nalogu prenio i niz objava o napadu Ukrajine na Valdaj, rezidenciju ruskog predsjednika u Novgorodskoj oblasti, sa više od 90 dronova.

Moskva je obećala odgovor i rekla da će nastaviti pregovore sa Vašingtonom, ali da će preispitati svoj pristup "s obzirom na državni terorizam koji sprovodi Kijev".

Tagovi:

Rusija

Ukrajina

