Stejt department odobrio prodaju oružja Poljskoj i Danskoj

Izvor:

Sputnik Srbija

30.12.2025

08:02

Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

Američki Stejt department odobrio je potencijalnu prodaju vojne opreme i elemenata logistike, kao i obuku u kontekstu prodaje naoružanja Poljskoj, u vrijednosti od 200 miliona dolara, saopšteno je iz Pentagona.

Kako je saopšteno, istovremeno je odobrena i prodaja aviona za pomorsko patroliranje i izviđanje P-8A i povezane opreme Danskoj, u vrijednosti od 1,8 milijardi dolara, preneo je Rojters.

Glavni izvođač u ovom ugovoru o prodaji je kompanija Boing, navela je agencija.

(sputnik portal)

