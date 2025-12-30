Stejt department odobrio prodaju oružja Poljskoj i Danskoj

Američki Stejt department odobrio je potencijalnu prodaju vojne opreme i elemenata logistike, kao i obuku u kontekstu prodaje naoružanja Poljskoj, u vrijednosti od 200 miliona dolara, saopšteno je iz Pentagona.

Kako je saopšteno, istovremeno je odobrena i prodaja aviona za pomorsko patroliranje i izviđanje P-8A i povezane opreme Danskoj, u vrijednosti od 1,8 milijardi dolara, preneo je Rojters.

Glavni izvođač u ovom ugovoru o prodaji je kompanija Boing, navela je agencija.

(sputnik portal)