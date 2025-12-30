Logo
U Srpskoj rođeno 25 beba

30.12.2025

07:48

У Српској рођено 25 беба
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, od kojih 13 djevojčica i 12 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, zatim u Bijeljini, Foči, Gradišci po četiri, Zvorniku tri, Nevesinju dvije i Trebinju jedna beba.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i dva dječaka, u Bijeljini i Gradišci po jedna djevojčica i tri dječaka, Foči tri djevojčice i dječak, Zvorniku dvije djevojčice i dječak, Nevesinju djevojčica i dječak, te Trebinju jedan dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u Istočnom Sarajevu, Prijedoru i Doboju.

