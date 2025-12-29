Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme, uz sunčane periode.

Jutro će biti vedro i hladno uz mraz, a u nastavku dana postepeno naoblačenje od sjevera, na jugu toplije, ali i vjetrovito, dok će ponegdje od jugozapada ka istoku biti vrlo slabe prolazne susnježice ili provijavanja po koje pahulje snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren, na udare pojačan vjetar, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka, na udare u drugom dijelu dana olujna bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus osam do minus dva, na jugu do dva, u višim predjelima od minus 10 stepeni Celzijusovih, a maksimalna od nula do pet, na jugu do 11, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova, prenose Agencije.