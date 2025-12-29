Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Izvor:

SRNA

29.12.2025

17:40

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује сутра

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti promjenljivo oblačno vrijeme, uz sunčane periode.

Jutro će biti vedro i hladno uz mraz, a u nastavku dana postepeno naoblačenje od sjevera, na jugu toplije, ali i vjetrovito, dok će ponegdje od jugozapada ka istoku biti vrlo slabe prolazne susnježice ili provijavanja po koje pahulje snijega, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Какао

Svijet

Ekstremni vremenski uslovi ugrožavaju zasade kakaoa, rogač kao alternativa

Duvaće slab do umjeren, na udare pojačan vjetar, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena do jaka, na udare u drugom dijelu dana olujna bura.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus osam do minus dva, na jugu do dva, u višim predjelima od minus 10 stepeni Celzijusovih, a maksimalna od nula do pet, na jugu do 11, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova, prenose Agencije.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

oblačno

oblačno vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево какво нас вријеме очекује сутра

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

2 d

0
Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година

Društvo

Meteorolog šokirao region: Stižu zima i snijeg kakvi nisu viđeni u posljednjih 40 godina

2 d

1
Промјена времена у Српској

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj

2 d

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

3 d

0

Više iz rubrike

"Возачке дозволе из БиХ важиће у Уједињеним Арапским Емиратима"

Društvo

"Vozačke dozvole iz BiH važiće u Ujedinjenim Arapskim Emiratima"

3 h

0
Због забране телефона ученици не знају да гледају на сат: Нису знали шта показује мала, а шта велика казаљка

Društvo

Zbog zabrane telefona učenici ne znaju da gledaju na sat: Nisu znali šta pokazuje mala, a šta velika kazaljka

3 h

0
За стипендисте Фонда ''Др Милан Јелић'' 750.000 КМ: Објављена коначна ранг листа

Društvo

Za stipendiste Fonda ''Dr Milan Jelić'' 750.000 KM: Objavljena konačna rang lista

3 h

0
Fond PIO Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

Društvo

Oglasio se Fond PIO: U potpunosti izmirene obaveze zdravstvenih ustanova

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

19

Iz Indije došao u Banjaluku zbog posla i bolje budućnosti: Platu šalje kući, a naučio i srpski

19

19

Dječak teško povrijeđen dok je bacao petarde: Amputirali mu dva prsta

19

15

Ko će raditi za platu od marku?

19

13

Dio opštine Bileća bez vode: ''U pitanju je veliki kvar, na terenu smo''

19

10

"Za 5 minuta ako ne odeš, bićeš ubijen": Bespravno zauzimanje zemlje širom FBiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner