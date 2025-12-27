Logo
Large banner

Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Izvor:

SRNA

27.12.2025

13:51

Komentari:

0
Ево какво нас вријеме очекује сутра
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će u većini krajeva biti pretežno sunčano i vjetrovito, na istoku i oblačnije.

U Hercegovini će biti sunčano uz jaku do olujnu buru.

Jutro hladno i promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje na istoku s slabom kišom ili rosuljom u nižim, a slabim snijegom u višim predjelima.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj

Oko rijeka i po kotlinama magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar umjeren, na udare jak sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka, na momente i olujna bura.

Minimalna temperatura vazduha od minus šest do jedan, a maksimalna od dva do sedam, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Мраз зима

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U centralnim i istočnim područjima danas preovladava pretežno oblačno, a u ostalim krajevima sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura u 13.00 časova: Bjelašnica minus tri stepena, Han Pijesak minus jedan, Bugojno nula, Sarajevo, Mrakovica, Mrkonjić Grad i Sokolac jedan, Prijedor i Čemerno dva, Jajce i Zenica dva, Novi Grad tri, Ribnik četiri, Srebrenica pet, Tuzla šest, Bijeljina, Doboj, Srbac i Foča šest, Višegrad i Sanski Most sedam, Banjaluka i Gacko osam, Livno devet, Bileća 10, Mostar 12, a Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

Sunčano

vjetrovito

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Метеоролог шокирао регион: Стижу зима и снијег какви нису виђени у посљедњих 40 година

Društvo

Meteorolog šokirao region: Stižu zima i snijeg kakvi nisu viđeni u posljednjih 40 godina

7 h

1
Промјена времена у Српској

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj

8 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

1 d

0
У дијеловима БиХ јутрос минус пет

Društvo

U dijelovima BiH jutros minus pet

1 d

0

Više iz rubrike

Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера

Društvo

Gužva na svim graničnim prelazima sa Hrvatskom u oba smjera

3 h

0
Додик: Добој први концентрациони логор у Европи, 110 година истине коју су покушавали да избришу

Društvo

Dodik: Doboj prvi koncentracioni logor u Evropi, 110 godina istine koju su pokušavali da izbrišu

4 h

0
У Српској попуњени туристички капацитети: Очекује се богат програм за све генерације

Društvo

U Srpskoj popunjeni turistički kapaciteti: Očekuje se bogat program za sve generacije

4 h

0
Додик: Манифестација "С љубављу храбрим срцима" показала сву величину Српске

Društvo

Dodik: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" pokazala svu veličinu Srpske

4 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

33

Gužva na granici sa Hrvatskom ne jenjava

16

13

Kompanija ukinula beneficije zbog bolovanja, djevojka izvršila samoubistvo

16

06

Njemački mediji: Susret Zelenskog s Trampom će biti neuspješan

16

03

Sestra joj "ukrala" titulu "kraljice lateksa"

16

02

Princ Vilijam želi da riješi pitanje Endrua prije smrti kralja Čarlsa

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner