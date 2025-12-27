Evo kakvo nas vrijeme očekuje sutra

Izvor:
SRNA
27.12.2025
13:51
Komentari:0
U Republici Srpskoj i FBiH sutra će u većini krajeva biti pretežno sunčano i vjetrovito, na istoku i oblačnije.
U Hercegovini će biti sunčano uz jaku do olujnu buru.
Jutro hladno i promjenljivo do pretežno oblačno, ponegdje na istoku s slabom kišom ili rosuljom u nižim, a slabim snijegom u višim predjelima.
Oko rijeka i po kotlinama magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar umjeren, na udare jak sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka, na momente i olujna bura.
Minimalna temperatura vazduha od minus šest do jedan, a maksimalna od dva do sedam, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.
U centralnim i istočnim područjima danas preovladava pretežno oblačno, a u ostalim krajevima sunčano, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Temperatura u 13.00 časova: Bjelašnica minus tri stepena, Han Pijesak minus jedan, Bugojno nula, Sarajevo, Mrakovica, Mrkonjić Grad i Sokolac jedan, Prijedor i Čemerno dva, Jajce i Zenica dva, Novi Grad tri, Ribnik četiri, Srebrenica pet, Tuzla šest, Bijeljina, Doboj, Srbac i Foča šest, Višegrad i Sanski Most sedam, Banjaluka i Gacko osam, Livno devet, Bileća 10, Mostar 12, a Trebinje 14 stepeni Celzijusovih.
