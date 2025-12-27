Logo
Gužva na svim graničnim prelazima sa Hrvatskom u oba smjera

Izvor:

ATV

27.12.2025

12:53

Гужва на свим граничним прелазима са Хрватском у оба смјера
Foto: AMS RS

Duža čekanja zabilježena su na više graničnim prelaza sa Hrvatskom.

Frekvencija vozila pojačana je na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Velika Kladuša i duže se čeka na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Гужва на граници

Društvo

Kilometarske gužve na granicama: Na ovom graničnom prelazu se čeka i do 4 sata

Gužva u oba smjera je na graničnim prelazima Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje.

Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

