Gužva na svim graničnim prelazima sa Hrvatskom u oba smjera

Duža čekanja zabilježena su na više graničnim prelaza sa Hrvatskom.

Frekvencija vozila pojačana je na graničnim prelazima Kozarska Dubica i Velika Kladuša i duže se čeka na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Gužva u oba smjera je na graničnim prelazima Kostajnica, Gradina, Gradiška, Brod i Orašje.

Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta.