Kilometarske gužve na granicama: Na ovom graničnom prelazu se čeka i do 4 sata

Haotično je stanje na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kolone su kilometarske, a čekanja višesatna.

Tako se na graničnom prelazu Stara Gradiška Gradiška za prelazak granice sa automobilima čeka čak četiri sata.

Na graničnom prelazu Maljevac – Velika Kladuša čeka se sat i po, a na graničnom prelazu Slavonski Brod – Bosanski Brod sat vremena. Velike kolone vozila zabilježene su i na graničnim prelazima između Srbije i Hrvatske. Na prelazak granice na graničnom prelazu Bajakovo- Batrovci tako se čeka dva sata.

Gradovi i opštine Duža čekanja na više graničnih prelaza

Pojačan intenzitet

Razlog dužih zadržavanja osim pojačanog intenziteta saobraćaja tokom praznika je i dužina primjene EES sistema ulaska u Evropsku uniju, odnosno Hrvatsku. Naglašava se da su obavijesti MUP o čekanju na graničnim prelazima podložne čestim promjenama zbog primjene novog sistema ulaska u EU, piše Avaz.

Novi sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Evropske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prelazima, kao i na onim pograničnim prelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet.

Njegovom primjenom automatski se bilježe lični podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno šengenski prostor.

Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljaće se biometrijski podaci – otisci četiri prsta i fotografija lica – uz podatke iz putne isprave.