Logo
Large banner

Kilometarske gužve na granicama: Na ovom graničnom prelazu se čeka i do 4 sata

Izvor:

Avaz

25.12.2025

20:37

Komentari:

0
Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата
Foto: AMS RS

Haotično je stanje na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kolone su kilometarske, a čekanja višesatna.

Tako se na graničnom prelazu Stara Gradiška Gradiška za prelazak granice sa automobilima čeka čak četiri sata.

Na graničnom prelazu Maljevac – Velika Kladuša čeka se sat i po, a na graničnom prelazu Slavonski Brod – Bosanski Brod sat vremena. Velike kolone vozila zabilježene su i na graničnim prelazima između Srbije i Hrvatske. Na prelazak granice na graničnom prelazu Bajakovo- Batrovci tako se čeka dva sata.

Граница Градишка

Gradovi i opštine

Duža čekanja na više graničnih prelaza

Pojačan intenzitet

Razlog dužih zadržavanja osim pojačanog intenziteta saobraćaja tokom praznika je i dužina primjene EES sistema ulaska u Evropsku uniju, odnosno Hrvatsku. Naglašava se da su obavijesti MUP o čekanju na graničnim prelazima podložne čestim promjenama zbog primjene novog sistema ulaska u EU, piše Avaz.

Novi sistem ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Evropske unije primjenjuje se na svim međunarodnim graničnim prelazima, kao i na onim pograničnim prelazima koji su temeljem Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine privremeno određeni za međunarodni promet.

Njegovom primjenom automatski se bilježe lični podaci, podaci o putnim ispravama te datumi i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, kao i moguća odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno šengenski prostor.

Prilikom prvog ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno u Evropsku uniju, od državljana trećih zemalja prikupljaće se biometrijski podaci – otisci četiri prsta i fotografija lica – uz podatke iz putne isprave.

Podijeli:

Tagovi:

gužve na granici

Granični prelaz

stanje na putevima

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Имате времена до поноћи: Познати свештеник открио ко данас треба да се моли за новац

Društvo

Imate vremena do ponoći: Poznati sveštenik otkrio ko danas treba da se moli za novac

4 h

0
Шобот: Едукација важан сегмент

Društvo

Šobot: Edukacija važan segment

8 h

0
Забрана пушења у Српској: Када која одредба ступа на снагу

Društvo

Zabrana pušenja u Srpskoj: Kada koja odredba stupa na snagu

9 h

0
Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

59

Još jedan grad "udario" na trubače: Intervenisala i policija

22

43

Kako će zabrana pušenja uticati na ugostiteljske objekte?

22

40

Dodik otkrio koje će države posjetiti: Spomenuo i SAD

22

26

Amerikanci se rugali skromnoj slavskoj gozbi jer na stolu imaju samo ribu i pogaču: Ovakav obrt niko nije očekivao

22

07

Nesreća na putu: Automobilom udario dječaka (14), pa pobjegao, maloljetnik prebačen na UKC

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner