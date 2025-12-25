Logo
Large banner

Zabrana pušenja u Srpskoj: Kada koja odredba stupa na snagu

Izvor:

ATV

25.12.2025

14:08

Komentari:

0
Забрана пушења у Српској: Када која одредба ступа на снагу
Foto: pexels/Irina Iriser

Zabrana pušenja u javnim zatvorenim prostorima stupa na snagu 1. avgusta 2026. godine, a konačna primjena u svim ugostiteljskim objektima u Srpskoj počinje od 1. februara 2027. godine.

Jučerašnjim usvajanjem Zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a koji predviđa potpunu zabranu pušenja u javnim zatvorenim prostorima, ostalo je nedorečeno da li sve odredbe zakona stupaju na snagu odmah ili za godinu dana.

lisice hapsenje pixabay

Hronika

Posvađala se sa komšinicom, pa je nožem isjekla po glavi

Naime, glasanjem za prijedlog zakona u NSRS, usvojeno je i nekoliko amandmana Kluba poslanika SNSD-a, dok je odbačen niz amandmana Kluba poslanika Ujedinjene Srpske i narodnog poslanika Spomenke Stevanović (Demos). Nakon toga su se u javnosti otvorile nedoumice da li i kada počinje primjena ovog zakona, što je dovelo do različitih tumačenja.

Zabrana pušenja u javnim zatvorenim prostorima stupa na snagu 1. avgusta 2026. godine, a konačna primjena u svim ugostiteljskim objektima u Srpskoj počinje od 1. februara 2027. godine.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Praktično, kada zakon stupi na snagu u avgustu naredne godine, lokali će od tada imati rok od šest mjeseci, odnosno do 1. februara 2027. godine da se prilagode i da postupaju po obavezama preciziranim u zakonu – da uklone pepeljare, istaknu natpise da je zabranjeno pušenje, počnu da opominju goste i drugo, piše "Mondo".

Нис-28112025

Ekonomija

Potvrđeno: U toku pregovori o prodaji NIS-a

Po tome, i nadležna inspekcija bi trebalo da postupa po ovim zakonskim odredbama od 1. februara 2027. godine.

Nadalje, kada je u pitanju zabrana prodaje cigareta i drugih duvanskih proizvoda maloljetnicima,te zabrana reklamiranja, promocije ali i kažnjavanje po ovom osnovu, te zakonske odredbe stupaju na snagu osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

pušenje

duvan

Cigarete

zabrana pušenja

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Не треба им вјеровати: Три хороскопска знака која највише лажу

Zanimljivosti

Ne treba im vjerovati: Tri horoskopska znaka koja najviše lažu

3 h

0
Ускоро поново бесплатан паркинг у Бањалуци

Banja Luka

Uskoro ponovo besplatan parking u Banjaluci

3 h

1
Почео састанак владајуће коалиције у Српској

Republika Srpska

Počeo sastanak vladajuće koalicije u Srpskoj

3 h

1
Међународна акција: МУП Српске хапсио због дјечије порнографије

Hronika

Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

3 h

0

Više iz rubrike

Какво нас вријеме очекује сутра?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

3 h

0
Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини

Društvo

Helikopter MUP-a dežura na Jahorini

6 h

0
На шта грађани највише новца троше

Društvo

Na šta građani najviše novca troše

8 h

0
Српска богатија за 25 беба

Društvo

Srpska bogatija za 25 beba

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

15

Ove namirnice najbrže uništavaju bubrege, treba ih izbjegavati

17

14

Nikad dramatičnije poruke: Vrijeme mira je gotovo, Evropa nije spremna na ono što dolazi

16

59

Liverpul sprema zamjenu za Isaka i vidi je u liku Dušana Vlahovića

16

53

Nesreća na auto-putu 9. januar, automobil završio na boku

16

47

Za ova 4 znaka u 2026. godini više ne postoje prepreke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner