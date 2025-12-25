Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će preovladavati hladno i pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, u višim predjelima sa slabim snijegom.

Tokom dana se očekuje djelimično razvedravanje na istoku uz kraće sunčane intervale, a u hercegovini sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus četiri do dva, na jugu do pet, a dnevna od minus jedan do pet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar, sjeverni i sjeveroistočni.