Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

25.12.2025

14:03

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује сутра?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će preovladavati hladno i pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom, u višim predjelima sa slabim snijegom.

Tokom dana se očekuje djelimično razvedravanje na istoku uz kraće sunčane intervale, a u hercegovini sunčano i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus četiri do dva, na jugu do pet, a dnevna od minus jedan do pet, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

horoskop

Zanimljivosti

Ne treba im vjerovati: Tri horoskopska znaka koja najviše lažu

Duvaće slab vjetar, sjeverni i sjeveroistočni.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини

Društvo

Helikopter MUP-a dežura na Jahorini

6 h

0
На шта грађани највише новца троше

Društvo

Na šta građani najviše novca troše

8 h

0
Српска богатија за 25 беба

Društvo

Srpska bogatija za 25 beba

9 h

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Društvo

Danas oblačno sa padavinama

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

15

Ove namirnice najbrže uništavaju bubrege, treba ih izbjegavati

17

14

Nikad dramatičnije poruke: Vrijeme mira je gotovo, Evropa nije spremna na ono što dolazi

16

59

Liverpul sprema zamjenu za Isaka i vidi je u liku Dušana Vlahovića

16

53

Nesreća na auto-putu 9. januar, automobil završio na boku

16

47

Za ova 4 znaka u 2026. godini više ne postoje prepreke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner