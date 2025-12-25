Međunarodna akcija: MUP Srpske hapsio zbog dječije pornografije

Policijski službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet, Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske učestvovali su u međunarodnoj akciji kodnog naziva „AI4KIDS“ (AI for Kids)“ u okviru koje su, u saradnji sa policijskim službenicima policijskih uprava Bijeljina, Istočno Sarajevo i Doboj uhapsili tri osobe.

Za ova lica postoje osnovi sumnje da su izvršila krivično djelo "Iskorištavanje djece za pornografiju“ iz člana 175. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Policijski službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet su u okviru akcije koja se sprovodi u saradnji sa Interpolom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, koristeći alate Vještačke inteligencije pretraživali platforme, internet stranice, forume sa ciljem pronalaska fotografija i video snimaka seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, zatim fotografije i video snimke seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece na internetu, koje su kreirane pomoću vještačke inteligencije, kao i pronalazak specijalizovanih platformi koji omogućavaju kreiranje takvih fotografija i video snimaka.

Postupajući po naredbama nadležnih sudova, izvršeni su pretresi na tri lokacije koje koriste osumnjičena lica, te su tom prilikom pronađeni i oduzeti mobilni telefoni, laptopovi, USB stikovi, memorijske kartice, SIM kartice i ostali uređaji za čuvanje digitalnih podataka, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

Lica se sumnjiče da su putem društvenih mreža, kao i u grupama za komunikaciju, objavljivala i razmjenjivala materijal seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, te da su stupali u kontakt sa djecom, slali im i navodili ih da sačinjavaju materijal dječije pornografije.

Uprava kriminalističke policije će i u narednom periodu sprovoditi planske aktivnosti na otkrivanju i dokazivanju krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i eksploatacije djece, kao i predlaganje obavještenja koja se odnose na sigurno korištenje vještačke inteligencije, među kojima je svakako najznačajnije edukacija o bezbednom korištenju tehnologija, kao i postavljanje jasnih pravila, može pomoći u minimiziranju rizika.