Most u Česmi: Hoće li Kumsale platiti cijenu tuđeg pogodovanja?

Dok se još nije slegla prašina oko višegodišnje sage izgradnje mosta u Česmi, pred Banjalukom se otvara nova faza iste priče – ovaj put u naselju Kumsale. Most, koji je godinama bio simbol neispunjenih obećanja i probijenih rokova, sada ulazi u završnicu: izgradnju pristupnih puteva. Upravo tu, prema saznanjima građana Kumsala , prijeti opasnost da interes jednog privrednog subjekta prevagne nad interesom čitavog naselja.

Predsjednik Milorad Dodik je 20.11.2025. javno obećao da će pristupni putevi za most u Česmi biti završeni do 20.01.2026. godine. Vlada Republike Srpske je zatim zadužila Puteve Republike Srpske da projekat izvedu do kraja. Na papiru – jasno, precizno, ohrabrujuće.

Međutim, ono što se, prema informacijama mještana Kumsala, priprema na terenu, ozbiljno odstupa od onoga što ljudi očekuju i od onoga što podrazumijeva javni interes. Cilj ovog našeg izlaska u javnost nije da optužimo bilo koga, već je produkt straha od mogućeg scenarija u kojem će građani Kumsala biti svjesno slagani, kaže Marinko Kovačević, mještanin Kumsala.

– Taj pravac je, naravno, potreban – ali problem je u tome što, prema našim saznanjima , drugi pristupni pravci, posebno onaj iza Vitaminke i pristup kroz ulicu braće Pišteljić, padaju u drugi plan, ako ne i potpuno ispadaju iz konkretne realizacije. Ulica braće Pišteljić i pristup iza Vitaminke nisu “sporedni detalji”, već ključni elementi regulacionog plana i svakodnevnog života naselja. Ako se oni prećutno izbace iz realizacije, a gradi se isključivo ono što najviše odgovara Vitamniki, onda se ne radi o slučajnoj tehničkoj odluci, nego o svjesnom pogodovanju na štetu građana, pojašnjava Kovačević.

Dalje mještani Kumsala tvrde da se sve govori da "neko", sakriven iza institucija i procedura, pokušava da iskoristi situaciju: da se predsjednikovo obećanje o roku iskoristi kao paravan da se pogura rješenje skrojeno prije svega po mjeri jedne fabrike. Upravo zato je važno naglasiti – nije logično pretpostaviti da je predsjednik upoznat s takvom selektivnom realizacijom, ali je sasvim izvjesno da će njegovo ime na kraju stajati ispod onoga što bude urađeno ili propušteno da se uradi.

– Most u Česmi već je deceniju sinonim za probijene rokove, izmjene planova i politikanstvo. Građani su više puta slušali priče o “skorom završetku”, gledali obećanja kako se nižu, datume kako prolaze, a most stoji nedovršen. Rokovi su toliko puta pregaženi da je povjerenje građana ozbiljno načeto. Sada, kada se konačno došlo do faze pristupnih puteva, postoji realna opasnost da se stari obrazac ponovi u novoj formi: da se rok možda i ispoštuje, ali tako što će se završiti samo ono što je nekome prioritet – pristup pored Vitaminke – dok će se ulica braće Pišteljić i drugi pravci ostaviti za “neko drugo vrijeme” koje, u praksi, često znači: nikad, kaže Kovačević.

Prema njegovim riječima predsjednik Dodik je jasno rekao: sve do 20.01.2026. godine mora biti gotovo. Taj rok ne smije postati alibi da se polovično rješenje predstavi kao uspjeh. Ne smije se dogoditi da 20. januara kamere snime jednu novu saobraćajnicu uz Vitaminku, presječe se vrpca, a pristup iza Vitaminke i ulica braće Pišteljić ostanu samo kao mrtvo slovo u planovima i gorak osjećaj prevare među građanima Kumsala.

– Suština problema je u sljedećem: postoji ozbiljna sumnja da ljudi koji pripremaju i sprovode rješenja na terenu ne iznose cijelu istinu prema predsjedniku i institucijama.Umjesto pune slike, prema građanima i prema vrhu vlasti ide "skraćena verzija" – ona u kojoj se jedan put pored Vitaminke predstavlja kao “završen posao”. Zato je neophodno jasno reći: građani Kumsala šalju upozorenje predsjedniku Miloradu Dodiku da se iza njegovog obećanja pokušava provući rješenje koje nije u punom skladu sa važećim regulacionim planom i koje ne odgovara na potrebe svih stanovnika Kumsala, ističe Kovačević.

Dalje građani Kumsala izražavaju zahvalnost predsjedniku zbog ličnog uključivanja u završetak projekta mosta u Česmi.

– Godinama se upravo to tražilo – da se najviši nivo vlasti uključi kako bi se prekinulo razvlačenje i javašluk. Ali sada, kad je konačno do toga došlo, isto tako se iskreno upozorava: ako se pusti da se gradi samo pristupni put pored Vitaminke, a zanemare drugi pravci, predsjednik će faktički biti doveden u zabludu i potpisati projekat koji je nepravedan i selektivan.Neko pokušava da odluke donese tako da formalno svi budu zadovoljni – rok ispoštovan, most “povezan”, kamere odsvirale svoje – a suštinski, da najgore prođu baš oni kojima taj most najviše treba, ističe mještanin Kumsala Veljko Komljenić.

Inače na sastanku održanom 24. decembra 2025. godine između predstavnika Grada Banjaluka i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, prema dostupnim informacijama, potvrđeno je da pristupni put u ulicu braće Pišteljić neće biti realizovan u punom obimu, odnosno da neće biti izgrađeni svi pristupni putevi prema važećem regulacionom planu za most u Česmi.

– Građani naselja Kumsale izražavaju zabrinutost i upozoravaju da bi se ovakvim pristupom narušio planirani saobraćajni koncept mosta i javni interes, te apeluju da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik lično isprati realizaciju projekta do kraja, kako bi se izbjegla mogućnost manipulacije i ispoštovao dogovoreni rok do 20. januara 2026. godine.Važeći regulacioni plan je jasan: pristupni putevi mostu u Česmi nisu jedna linija asfalta, već čitava mreža saobraćajnih rješenja, uključujući ulicu braće Pišteljić i pristup iza Vitaminke. Plan ili važi u cjelini, ili je brutalno prekršen. Nema “malo poštujemo – malo ne poštujemo”.Ako se sada, iza zatvorenih vrata, odustane od dijela rješenja, to znači da je neko sebi dao pravo da precrta ono što je zajednički usvojeno. Ko? Na osnovu čega? I u čijem interesu? Gdje su javno dostupni, ažurirani planovi svih pristupnih puteva? Gdje je crno na bijelo šta se tačno radi, šta je ugovoreno, a čega se odustaje? Zašto mještani Kumsala do informacija dolaze nezvaničnim kanalima, umjesto da ih institucije same transparentno obavijeste? Ako neko računa na to da će ljudi šutjeti, pa da se u tišini “zaboravi” ulica braće Pišteljić i pristup iza Vitaminke, taj neko potcjenjuje i građane i predsjednika, poručuju građani Kumsala.

Građani Kumsala kako tvrde samo traže da budu ravnopravni, ne privilegovani

– Stanovnici Kumsala ne traže luksuz, ne traže ništa što im ne pripada. Traže da se ispoštuje važeći regulacioni plan i da most u Česmi služi svim građanima – ne samo jednoj fabrici. Ulica braće Pišteljić i pristup iza Vitaminke nisu dodatak, oni su uslov da naselje Kumsale zaista bude funkcionalno povezano sa mostom. Ako se sada dozvoli da se njihove potrebe gurnu u stranu, a da pristup Vitaminki postane praktično jedini prioritet, poruka je jasna: postoji grupa povlaštenih, i postoji sloj građana čiji se glas čuje samo pred izbore.Zato se iz Kumsala šalje direktna, ali korektna poruka predsjedniku: hvala za uključivanje, ali molba je da se na tome istraje do kraja – za dobrobit svih stanovnika naselja, a ne samo jedne kompanije , kažemještanka Kumsala Angela Paljević.

Zbog svega navedenog, zahtjevi i apel građana Kumsala tvrde da se mogu sažeti ovako:

– Predsjedniče Dodik, cijenimo što ste lično postavili rok 20.01.2026. i uključili se u završetak mosta u Česmi.Molimo da lično provjerite da li se u potpunosti poštuje važeći regulacioni plan pristupnih puteva, a ne samo dio koji se odnosi na prilaz pored Vitaminke.Tražimo da se osigura izgradnja svih predviđenih pristupnih puteva, uključujući ulicu braće Pišteljić i pristup iza Vitaminke, kako je planirano. Tražimo potpunu transparentnost: da se javno objave konačna projektna rješenja i dinamika radova za sve pristupne saobraćajnice, kako bi se spriječilo da bilo ko, pod plaštom rokova i “efikasnosti”, pogoduje jednom subjektu na štetu cijelog naselja. Ovo nije samo lokalna priča Kumsala. Ovo je test da li u Republici Srpskoj planovi stvarno važe, da li su rokovi stvarno obaveza i da li građani imaju pravo na jednako tretiranje. Predsjednik sada ima priliku ne samo da završi most u Česmi, nego i da jasno pokaže da se iza njegovog imena neće moći provući polovična rješenja i tiha pogodovanja, poruka je mještana Kumsala, pišu Novosti.