Sa banjalučke Skupštine povučena tačka o besplatnim placevima

Odbornici su jednoglasno podržali njeno povlačenje.

Šef gradskog Odsjeka za pravna pitanja i propise Goran Bundalo rekao je da je Gradska uprava pokušala da prevaziđe pravnu prazninu u vezi sa dodjelom besplatnih placeva mladim bračnim parovima, višečlanim porodicama i samohranim roditeljima, ali da bez zakonskog osnova to nije bilo moguće.

On je podsjetio da je, na inicijativu gradonačelnika, Narodna skupština Republike Srpske juče usvojila izmjene Zakona o stvarnim pravima, kojima je omogućeno osnivanje prava građenja na zemljištu bez naknade za navedene kategorije.

"Odluka koja se sada nalazi pred vama odnosi se na prodaju placeva, pri čemu bi grad subvencionisao ove kategorije. Možemo sačekati da se implementiraju jučerašnje izmjene Zakona", rekao je Bundalo.

Šef Kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač je i predložio da se ova tačka povuče sa dnevnog reda dok Zakon ne počne da se primjenjuje, a da se nakon toga ponovo uvrsti odluka kojom bi jasno bila definisana dodjela besplatnih placeva.

Podsjetio je da je ranije povučena tačka o besplatnim placevima jer u tom trenutku nije postojala zakonska mogućnost da ih Gradska uprava dodjeljuje na taj način.

"Riječ je uglavnom o seoskim naseljima u Piskavici i Dragočaju, koja nisu naročito atraktivna za mlade bračne parove", rekao je Lukač i dodao da je neizvjesno da li će se odlučiti da kupe plac u tim naseljima.

On je naglasio da podržava sprovođenje ovih mjera, ali je izrazio žaljenje što placevi nisu ponuđeni u prigradskim naseljima bližim gradu, što bi bilo daleko stimulativnije.

Odbornik Narodnog fronta Dijana Ješić pohvalila je ovu mjeru, ocijenivši je kao dobru i ohrabrujuću priču za mlade bračne parove u Banjaluci.

Kako je juče najavljeno, po okončanju pete redovne sjednice, danas bi trebalo da bude održana posebna sjednica Skupštine grada sa dvije tačke koje se tiču kvaliteta vazduha i stanja u "Vodovodu".