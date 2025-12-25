Gajanin reizabran za rektora banjalučkog Univerziteta

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin reizabran je danas za tu funkciju u mandatnom periodu od 2026. do 2030. godine.

Gajanin je, nakon sjednice Senata, rekao da će tokom novog mandata dodatno biti unaprijeđeni i modernizovani studijski programi, te osnovani zajednični studijski programi sa partnerskim univerzitetima.

"To će nam omogućiti veću međunarodnu saradnju. Kroz zajedničke studijske programe studenti iz drugih država će studirati i na Univerzitetu u Banjaluci i u nekoj drugoj državi gdje je pozicioniran univerzitet sa kojim sarađujemo", rekao je Garanin novinarima.

On je istakao da su planirane i nove kapitalne investicije.

"Svi znamo za nove kapitalne investicije koje će veoma brzo krenuti, a to su izgradnja naučnotehnološkog parka, medicinskog kampusa na Paprikovcu i centra za obrazovanje u Prijedoru", naglasio je Gajanin.

On je dodao da je plan da sve to bude realizovano u narednom četvorogodišnjem periodu.

"Brojni su i drugi planovi. Podržaćemo sve aktivnosti naših studenata koje su racionalne, a do sada nisam od njih imao neracionalne zahtjeve", rekao je Gajanin.

Protivkandidat Gajaninu bio je redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Boris Pašalić