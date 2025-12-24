Logo
Više banjalučkih ulica danas bez struje

Izvor:

ATV

24.12.2025

07:53

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede.

Dijelovi ulica Bana dr Todora Lazarevića, Bana Milosavljevića br. 4, Srpska, Trg srpskih vladara br. 1 i 3 i Vase Pelagića br. 9. struje neće imati od 09:00 do 10:00 časova.

Војне вјежбе "Запад 2025" - Русија-Бјелорусија

Svijet

Ruska PVO oborila 172 ukrajinska drona

Od 09:00 do 14:00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Fruškogorska, Ranka Šipke, Davida Štrpca, Natalije Jović, Leskovačka, Trla, Žarka Zgonjanina, Milana Radmana i Radoslava Lakića, dok dijelovi naselja Debeljaci, Ponir i Bijeli potok bez struje ostaju od 08:00 do 10:00 časova.

