Više banjalučkih ulica danas bez struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektroprivrede.

Dijelovi ulica Bana dr Todora Lazarevića, Bana Milosavljevića br. 4, Srpska, Trg srpskih vladara br. 1 i 3 i Vase Pelagića br. 9. struje neće imati od 09:00 do 10:00 časova.

Od 09:00 do 14:00 časova bez struje ostaju dijelovi ulica Fruškogorska, Ranka Šipke, Davida Štrpca, Natalije Jović, Leskovačka, Trla, Žarka Zgonjanina, Milana Radmana i Radoslava Lakića, dok dijelovi naselja Debeljaci, Ponir i Bijeli potok bez struje ostaju od 08:00 do 10:00 časova.