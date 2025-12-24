U Banjaluci stručni skup o Trgovskoj gori

U Banjaluci će biti održan stručni skup posvećen značaju očuvanja i zaštite kulturne baštine u slučaju "Trgovska gora".

U okviru stručnog skupa pod nazivom "Bolje biti aktivan danas nego radioaktivan sutra. Sačuvajmo našu kulturnu baštinu!"biće organizovana i izložba slika inspirisanih dolinom rijeke Une.

Organizatori su Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvo prosvjete i kulture, u saradnji sa "Muzejom Republike Srpske" i Kulturno-obrazovnim centrom Novi Grad.