Logo
Large banner

U Banjaluci stručni skup o Trgovskoj gori

Izvor:

SRNA

24.12.2025

07:05

Komentari:

0
У Бањалуци стручни скуп о Трговској гори
Foto: ATV

U Banjaluci će biti održan stručni skup posvećen značaju očuvanja i zaštite kulturne baštine u slučaju "Trgovska gora".

U okviru stručnog skupa pod nazivom "Bolje biti aktivan danas nego radioaktivan sutra. Sačuvajmo našu kulturnu baštinu!"biće organizovana i izložba slika inspirisanih dolinom rijeke Une.

-спц-вјера-црква-фреске-

Društvo

Slavimo Svetog Danila Stolpnika, ovo su običaji

Organizatori su Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Ministarstvo prosvjete i kulture, u saradnji sa "Muzejom Republike Srpske" i Kulturno-obrazovnim centrom Novi Grad.

Podijeli:

Tag:

Trgovska gora

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Славимо Светог Данила Столпника, ово су обичаји

Društvo

Slavimo Svetog Danila Stolpnika, ovo su običaji

5 h

0
Пуцњава у Денверу, убијен полицајац

Svijet

Pucnjava u Denveru, ubijen policajac

13 h

1
Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

Tenis

Teniserka pala na doping testu kao Siner, ali nije imala isti tretman

13 h

0
Селектор репрезентације Србије Светислав Пешић на конференцији за новинаре након меча са Португалијом

Košarka

Svetislav Pešić postao najstariji trener u istoriji Evrolige

13 h

0

Više iz rubrike

Скупштина Града Бањалука

Banja Luka

Nacrt budžeta Banjaluke za 2026. pokazuje jasne rezove

16 h

0
Изградњом кружног тока у Борику до смањења гужви и веће безбједности

Banja Luka

Izgradnjom kružnog toka u Boriku do smanjenja gužvi i veće bezbjednosti

16 h

0
Загађен ваздух у Бањалуци

Banja Luka

Banjaluka se guši u smogu - rješenja još nema

17 h

0
Озваничен почетак изградње кружног тока код "Ауди центра"

Banja Luka

Ozvaničen početak izgradnje kružnog toka kod "Audi centra"

23 h

11
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner