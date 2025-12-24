Slavimo Svetog Danila Stolpnika, ovo su običaji

U srpskom narodu dan posvećen Svetom Danilu Stolpniku vezuje se za smirenje, trpljenje i tihu molitvu. Ovaj svetitelj ne doživljava se samo kao veliki asketa, već i kao snažan zaštitnik blagih i mirnih ljudi – onih koje život često stavlja na teška iskušenja upravo zbog njihove dobrote.

Vjeruje se da se Sveti Danilo posebno moli za one koji trpe nepravdu, ali ne gube vjeru, niti odustaju od dobrog puta.

Rano odricanje i znak posebnog poziva

Sveti Danilo rođen je 409. godine u selu Merata, nedaleko od grada Samosate, na obali rijeke Eufrat. Prema predanju, već kao dvanaestogodišnjak tajno je pobjegao u manastir, vođen snažnom željom za molitvom i tihovanjem.

Iako su ga monasi u početku odbijali zbog mladosti, Danilova upornost bila je jača. Na kraju su popustili, a roditelji, koji su ga ubrzo pronašli, dali su saglasnost da ostane u manastiru. U narodu se vjeruje da je upravo ta rana odlučnost bila prvi znak njegove izuzetne duhovne snage.

Nasljednik Svetog Simeona

Pored monaškog života, Danilo je imao još jednu veliku želju – da upozna čuvenog asketu Svetog Simeona Stolpnika. Ta želja ispunila mu se tokom boravka u Antiohiji, gdje je, prema predanju, shvatio da je i njegov put put samoće, molitve i potpunog odricanja.

Nedugo zatim, Danilo odlazi u predgrađe Carigrada i 460. godine se penje na stub, započinjući život stolpnika. Na taj način postao je simbolični nasljednik Svetog Simeona.

Vjerovanja o čudima i iscjeljenjima

Narod je ubrzo počeo da vjeruje u iscjeliteljske i proročke moći Svetog Danila. Zbog velikog broja ljudi koji su mu dolazili po savjet i molitvu, napravljen mu je veći stub. Vjerovalo se da njegove riječi donose utjehu, ali i tačna proroštva.

Predanje kaže da je mogao da vidi sudbine ljudi i da je prorekao datume smrti mnogih uglednika svoga vremena. Zbog toga se i danas smatra da mu se naročito mole oni koji traže izlaz iz teških životnih situacija.

Kao mudar i duhovno snažan čovjek, Sveti Danilo imao je veliki uticaj u tadašnjem društvu. Posebno ga je poštovao car Lav, koji je naredio da se na stubu postavi krov kako bi ga zaštitio od hladnoće i smrzavanja. Narodno predanje bilježi da je car svakog važnog gosta najprije vodio kod Danila, govoreći:

„Evo pravog čuda u mome carstvu velikom.“

Smrt, znamenja i nebeska pojava

Sveti Danilo je, prema vjerovanju, unaprijed znao i čas svoje smrti. Prije nego što je preminuo 489. godine, poučio je svoje učenike kako da nastave njegovu misiju. Predanje dalje kaže da su uoči njegove smrti viđeni anđeli i apostoli kako lete oko stuba na kojem je živio.

Zbog velikog ugleda koji je stekao još za života, priređen mu je svečan i veoma svečan ispraćaj.

Narodna vjerovanja i običaji

U narodu se vjeruje da se na dan Svetog Danila Stolpnika treba uzdržavati od svađe, teških riječi i naglih odluka. Smatra se da ovaj svetitelj posebno pomaže mirnim i strpljivim ljudima koje drugi često potcjenjuju ili iskorišćavaju.

Običaj je da se tog dana u tišini izgovori kratka molitva i zatraži pomoć u nošenju životnih tereta. Vjeruje se da iskrena molba upućena Svetom Danilu donosi olakšanje i unutrašnji mir.

Kako piše „Espreso“, ovaj svetitelj i danas važi za saveznika onih koji trpe nepravdu, ali ne gube vjeru.

U crkvenoj pjesmi o Svetom Danilu kaže se da je bio „stub trpljenja“, nalik Jovu u stradanjima i Josifu u iskušenjima. Upravo zato se vjeruje da njegove molitve imaju posebnu snagu za sve koji prolaze kroz teške periode, a ostaju vjerni dobru i smirenju.