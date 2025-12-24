Logo
Large banner

Slavimo Svetog Danila Stolpnika, ovo su običaji

Izvor:

Agencije

24.12.2025

07:02

Komentari:

0
Славимо Светог Данила Столпника, ово су обичаји
Foto: ATV

SPC danas slavi Svetog Danila Stolpnika, zaštitnika tihih, strpljivih i pravednih.

U srpskom narodu dan posvećen Svetom Danilu Stolpniku vezuje se za smirenje, trpljenje i tihu molitvu. Ovaj svetitelj ne doživljava se samo kao veliki asketa, već i kao snažan zaštitnik blagih i mirnih ljudi – onih koje život često stavlja na teška iskušenja upravo zbog njihove dobrote.

Vjeruje se da se Sveti Danilo posebno moli za one koji trpe nepravdu, ali ne gube vjeru, niti odustaju od dobrog puta.

Rano odricanje i znak posebnog poziva

Sveti Danilo rođen je 409. godine u selu Merata, nedaleko od grada Samosate, na obali rijeke Eufrat. Prema predanju, već kao dvanaestogodišnjak tajno je pobjegao u manastir, vođen snažnom željom za molitvom i tihovanjem.

Iako su ga monasi u početku odbijali zbog mladosti, Danilova upornost bila je jača. Na kraju su popustili, a roditelji, koji su ga ubrzo pronašli, dali su saglasnost da ostane u manastiru. U narodu se vjeruje da je upravo ta rana odlučnost bila prvi znak njegove izuzetne duhovne snage.

Nasljednik Svetog Simeona

Pored monaškog života, Danilo je imao još jednu veliku želju – da upozna čuvenog asketu Svetog Simeona Stolpnika. Ta želja ispunila mu se tokom boravka u Antiohiji, gdje je, prema predanju, shvatio da je i njegov put put samoće, molitve i potpunog odricanja.

pucnjava denver-11092025

Svijet

Pucnjava u Denveru, ubijen policajac

Nedugo zatim, Danilo odlazi u predgrađe Carigrada i 460. godine se penje na stub, započinjući život stolpnika. Na taj način postao je simbolični nasljednik Svetog Simeona.

Vjerovanja o čudima i iscjeljenjima

Narod je ubrzo počeo da vjeruje u iscjeliteljske i proročke moći Svetog Danila. Zbog velikog broja ljudi koji su mu dolazili po savjet i molitvu, napravljen mu je veći stub. Vjerovalo se da njegove riječi donose utjehu, ali i tačna proroštva.

Predanje kaže da je mogao da vidi sudbine ljudi i da je prorekao datume smrti mnogih uglednika svoga vremena. Zbog toga se i danas smatra da mu se naročito mole oni koji traže izlaz iz teških životnih situacija.

Kao mudar i duhovno snažan čovjek, Sveti Danilo imao je veliki uticaj u tadašnjem društvu. Posebno ga je poštovao car Lav, koji je naredio da se na stubu postavi krov kako bi ga zaštitio od hladnoće i smrzavanja. Narodno predanje bilježi da je car svakog važnog gosta najprije vodio kod Danila, govoreći:

„Evo pravog čuda u mome carstvu velikom.“

Smrt, znamenja i nebeska pojava

Синер

Tenis

Teniserka pala na doping testu kao Siner, ali nije imala isti tretman

Sveti Danilo je, prema vjerovanju, unaprijed znao i čas svoje smrti. Prije nego što je preminuo 489. godine, poučio je svoje učenike kako da nastave njegovu misiju. Predanje dalje kaže da su uoči njegove smrti viđeni anđeli i apostoli kako lete oko stuba na kojem je živio.

Zbog velikog ugleda koji je stekao još za života, priređen mu je svečan i veoma svečan ispraćaj.

Narodna vjerovanja i običaji

U narodu se vjeruje da se na dan Svetog Danila Stolpnika treba uzdržavati od svađe, teških riječi i naglih odluka. Smatra se da ovaj svetitelj posebno pomaže mirnim i strpljivim ljudima koje drugi često potcjenjuju ili iskorišćavaju.

Običaj je da se tog dana u tišini izgovori kratka molitva i zatraži pomoć u nošenju životnih tereta. Vjeruje se da iskrena molba upućena Svetom Danilu donosi olakšanje i unutrašnji mir.

Kako piše „Espreso“, ovaj svetitelj i danas važi za saveznika onih koji trpe nepravdu, ali ne gube vjeru.

U crkvenoj pjesmi o Svetom Danilu kaže se da je bio „stub trpljenja“, nalik Jovu u stradanjima i Josifu u iskušenjima. Upravo zato se vjeruje da njegove molitve imaju posebnu snagu za sve koji prolaze kroz teške periode, a ostaju vjerni dobru i smirenju.

Podijeli:

Tagovi:

SPC

svetac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пуцњава у Денверу, убијен полицајац

Svijet

Pucnjava u Denveru, ubijen policajac

13 h

1
Тенисерка пала на допинг тесту као Синер, али није имала исти третман

Tenis

Teniserka pala na doping testu kao Siner, ali nije imala isti tretman

13 h

0
Селектор репрезентације Србије Светислав Пешић на конференцији за новинаре након меча са Португалијом

Košarka

Svetislav Pešić postao najstariji trener u istoriji Evrolige

13 h

0
Пијан и дрогиран убио аутом Ајлу пред оцем, добио 3 године затвора

Hronika

Pijan i drogiran ubio autom Ajlu pred ocem, dobio 3 godine zatvora

13 h

0

Više iz rubrike

Гдје потражити помоћ због алкохолизма?

Društvo

Gdje potražiti pomoć zbog alkoholizma?

14 h

0
За све оне који трпе неправду: Сутра је важан празник, овај обичај се мора испоштовати

Društvo

Za sve one koji trpe nepravdu: Sutra je važan praznik, ovaj običaj se mora ispoštovati

15 h

0
Пале цркве, злостављају људе и претварају их у робове: У овим земљама и даље траје прогон хришћана

Društvo

Pale crkve, zlostavljaju ljude i pretvaraju ih u robove: U ovim zemljama i dalje traje progon hrišćana

15 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 101. kolu?

16 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

23

Toplotna pumpa koja mijenja sve: Naučnici napravili revoluciju

12

19

Još uvijek imate ovaj legendarni Nokia telefon? Evo koliko danas vrijedi

12

14

Snažan zemljotres pogodio Tajvan

12

09

"Roskosmos" najavio: Prva ruska lunarna elektrana do 2036. godine

12

04

Astrolozi otkrivaju u koja tri znaka se rađaju najzlobniji ljudi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner