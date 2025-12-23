Logo
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 101. kolu?

Izvor:

ATV

23.12.2025

20:11

Komentari:

0
Лото / Лутрија
Foto: ATV

Prema najnovijem izvještaju Državne lutrije Republike Srpske i Srbije, u 101. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 5.515.0000 KM nije izvučena.

Loto rezultati izvlačenja 101. kola koje je održano 23. decembra 2025. su, prema izvještaju lutrije sljedeći:

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su sljedeći brojevi: 20, 10, 7, 37, 16, 18, 12.

Loto plus rezultati

Što se tiče izvlačenja Loto plus sedmice u vrijednosti od 2.510.000 KM, izvučeni su sljedeći loto brojevi: 8, 23, 14, 6, 29, 18, 19.

Nažalost, ni u igri Loto plus nije bilo dobitnika.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 101. kolu se igrala za 170.000 KM.

Džoker kombinacija glasila je: 4 7 9 4 0 5

Džoker za ovo kolo nije izvučen.

