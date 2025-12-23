Sveštenik objasnio: Da li je grijeh da idete na svadbu tokom posta?

Post je namijenjen unutrašnjem miru, molitvi, uzdržanju i pokajanju, dok je svadba događaj ispunjen radošću, muzikom, okupljanjem porodice i prijatelja, kao i bogatom trpezom. Ukratko – post traži tišinu i smirenje, dok svadba traži svečanost i slavlje. Sustav ove prakse nije zabrana radi zabrane, već očuvanje smisla posta.

Crkva, ističe otac Dejan, poznaje i princip ikonomije, odnosno pastirskog snishođenja prema životnim okolnostima vjernika.

"Crkva, naravno, poznaje i ikonomiju, tj. snishođenje. Vjenčanja u postu mogu biti dozvoljena, ali samo kao izuzetak i zbog opravdanih razloga, uz blagoslov nadležnog episkopa i bez uobičajenih veselja koja prate svadbu. To pokazuje i mudrost i nježnost Crkve: ona drži istinu, ali se saginje prema slabosti čovjeka, da se "ne slomi trska stučena, i da niko, zbog okolnosti života, ne bude lišen blagoslova braka", naglašava on.

Takođe, često se postavlja pitanje da li je grijeh prisustvovati svadbi tokom posta. Odgovor Crkve je jasan i umirujući – sama radost zbog bližnjih nije grijeh, ukoliko se poštuje duh posta.

"Ako dobijete poziv na svadbu u vrijeme posta, možete da idete, radost bližnjih nije grijeh, ukoliko možete da ispoštujete post: da ne jedete mrsno i da bude u duhu uzdržanja. Prisustvo na svadbi nije grijeh", zaključuje otac Dejan Krstić.