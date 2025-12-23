Logo
Large banner

Sveštenik objasnio: Da li je grijeh da idete na svadbu tokom posta?

23.12.2025

14:33

Komentari:

0
Свештеник објаснио: Да ли је гријех да идете на свадбу током поста?
Foto: Pexels

Prema pravoslavlju, vrijeme posta ima poseban duhovni značaj, zbog čega se u tom periodu, po pravilu, ne obavljaju crkvena vjenčanja niti svadbena slavlja.

Post je namijenjen unutrašnjem miru, molitvi, uzdržanju i pokajanju, dok je svadba događaj ispunjen radošću, muzikom, okupljanjem porodice i prijatelja, kao i bogatom trpezom. Ukratko – post traži tišinu i smirenje, dok svadba traži svečanost i slavlje. Sustav ove prakse nije zabrana radi zabrane, već očuvanje smisla posta.

Crkva, ističe otac Dejan, poznaje i princip ikonomije, odnosno pastirskog snishođenja prema životnim okolnostima vjernika.

"Crkva, naravno, poznaje i ikonomiju, tj. snishođenje. Vjenčanja u postu mogu biti dozvoljena, ali samo kao izuzetak i zbog opravdanih razloga, uz blagoslov nadležnog episkopa i bez uobičajenih veselja koja prate svadbu. To pokazuje i mudrost i nježnost Crkve: ona drži istinu, ali se saginje prema slabosti čovjeka, da se "ne slomi trska stučena, i da niko, zbog okolnosti života, ne bude lišen blagoslova braka", naglašava on.

Париз

Svijet

Detonacija blizu Pariza, među povrijeđenima i djeca

Takođe, često se postavlja pitanje da li je grijeh prisustvovati svadbi tokom posta. Odgovor Crkve je jasan i umirujući – sama radost zbog bližnjih nije grijeh, ukoliko se poštuje duh posta.

"Ako dobijete poziv na svadbu u vrijeme posta, možete da idete, radost bližnjih nije grijeh, ukoliko možete da ispoštujete post: da ne jedete mrsno i da bude u duhu uzdržanja. Prisustvo na svadbi nije grijeh", zaključuje otac Dejan Krstić.

Podijeli:

Tagovi:

post

Svadba

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Društvo

Sutra oblačno sa kišom, u Krajini i na sjeveru susnježica i snijeg

4 h

0
Дио пензионера могао би остати без пензија из ФБиХ

Društvo

Dio penzionera mogao bi ostati bez penzija iz FBiH

4 h

0
Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле

Društvo

Zbog ozbiljnog rizika sa tržišta povučeni držači za cucle

4 h

0
Потписан споразум Министарства просвјете и Јавног фонда за дјечију заштиту

Društvo

Potpisan sporazum Ministarstva prosvjete i Javnog fonda za dječiju zaštitu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Azerbejdžanadž koji se zabio u autobusku stanicu u Njemačkoj možda duševno bolestan

17

45

Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner