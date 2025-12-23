Zbog ozbiljnog rizika sa tržišta povučeni držači za cucle

Sa tržišta BiH povučeno je 26 komada držača za cucle, jer su predstavljali ozbiljan rizik za potrošače, dok su za 1.449 komada otklonjene administrativne neusklađenosti, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Agencija i tržišne inspekcije entiteta i Brčko distrikta sprovele su zajednički nadzor držača za cucle, s ciljem utvrđivanja njihove bezbjednosti za upotrebu.

Republika Srpska Minić: Izuzetno složena situacija u javnim preduzećima

Držači za cucle se smatraju bezbjednim ako ispunjavaju zahtjeve propisane u Zakonu o opštoj bezbjednosti proizvoda i standardu BAS EN 12586+A1:2012.

Kako bi se utvrdilo da li držači za cucle ispunjavaju propisane bezbjednosne zahtjeve izvršena su laboratorijska ispitivanja osam uzoraka držača za cucle, administrativna provjera informacija na pakovanju, informacija o kupovini i uputstava za upotrebu, te vizuelna provjera određenih bezbjednosnih svojstava.