Zbog ozbiljnog rizika sa tržišta povučeni držači za cucle

Izvor:

ATV

23.12.2025

13:23

Због озбиљног ризика са тржишта повучени држачи за цуцле
Foto: Pixabay/Franco_A_Guaraldo

Sa tržišta BiH povučeno je 26 komada držača za cucle, jer su predstavljali ozbiljan rizik za potrošače, dok su za 1.449 komada otklonjene administrativne neusklađenosti, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Agencija i tržišne inspekcije entiteta i Brčko distrikta sprovele su zajednički nadzor držača za cucle, s ciljem utvrđivanja njihove bezbjednosti za upotrebu.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Izuzetno složena situacija u javnim preduzećima

Držači za cucle se smatraju bezbjednim ako ispunjavaju zahtjeve propisane u Zakonu o opštoj bezbjednosti proizvoda i standardu BAS EN 12586+A1:2012.

Kako bi se utvrdilo da li držači za cucle ispunjavaju propisane bezbjednosne zahtjeve izvršena su laboratorijska ispitivanja osam uzoraka držača za cucle, administrativna provjera informacija na pakovanju, informacija o kupovini i uputstava za upotrebu, te vizuelna provjera određenih bezbjednosnih svojstava.

Agencija za nadzor nad tržištem BiH

cucla

