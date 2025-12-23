Logo
Zašto bi trebali da peršun jedemo baš svaki dan?

23.12.2025

12:46

Foto: Suzy Hazelwood/Pexels

Peršun je mnogo više od običnog začina – ova biljka vekovima zauzima posebno mjesto u kulinarstvu i narodnoj medicini.

Zahvaljujući bogatom nutritivnom sastavu, preporučuje se kao deo svakodnevne ishrane. Postoje dvije najpoznatije vrste: peršun kovrdžavog lista, koji se često koristi kao dekoracija, i peršun ravnog lista, poznat po intenzivnijem ukusu i češćoj upotrebi u salatama i kuvanim jelima.

Ono što peršun čini posebno vrednim jeste visok sadržaj vitamina i minerala. Samo jedna kašika svežeg, seckanog peršuna obezbeđuje više od 70% preporučenog dnevnog unosa vitamina K, koji je ključan za zdravlje kostiju i pravilno zgrušavanje krvi. Osim toga, peršun je bogat vitaminom A, C i flavonoidima – moćnim antioksidansima koji štite organizam od oksidativnog stresa i jačaju imunitet

Pored vitamina K, ova biljka je odličan izvor vitamina A, folata, kalijuma, kalcijuma i magnezijuma. Jedna kašika seckanog, svežeg peršuna sadrži jednu kaloriju, šest posto preporučenog dnevnog unosa vitamina A i osam posto preporučenog dnevnog unosa vitamina C.

Peršun je niskokalorični sastojak koji većina ljudi može konzumirati bez rizika. Međutim, velike količine peršuna mogu biti opasne za trudnice i treba ih izbegavati.

Svakodnevna upotreba peršuna

Redovna konzumacija peršuna može doprineti boljem varenju, detoksikaciji organizma i smanjenju upala. Zahvaljujući diuretičkom dejstvu, pomaže u izbacivanju viška tečnosti iz tela, pa se često preporučuje osobama koje imaju problema sa oticanjem. Njegova svežina i miris dodatno obogaćuju jela, čineći ih zdravijim i ukusnijim.

U savremenoj ishrani peršun se koristi kao nezaobilazan dodatak supama, varivima, salatama i mesnim jelima. Osim što poboljšava ukus, doprinosi i boljem balansu hranljivih materija. Upravo zbog toga nutricionisti savetuju da se peršun ne posmatra samo kao dekoracija na tanjiru, već kao važan deo svakodnevnog jelovnika.

Zaključak je jasan – peršun je jednostavan, dostupan i izuzetno koristan začin koji može značajno doprineti zdravlju. Uvrštavanje ove biljke u ishranu predstavlja mali, ali važan korak ka jačem imunitetu i boljem opštem stanju organizma.

