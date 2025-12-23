Logo
Pojavili se lažni testovi za grip i kovid: Po ovome ćete ih prepoznati

Tanjug

23.12.2025

12:05

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Foto: Karola G/Pexels

Španska agencija za lijekove i zdravstvene proizvode (AEMPS) upozorila je na otkrivanje falsifikovanih jedinica samodijagnostičkog testa za kovid-19 i grip na evropskom tržištu, iako trenutno nije poznato da li je falsifikovani test distribuiran u Španiji.

Ovo je kombinovani brzi test za KOVID-19 i grip A+B antigen, samodijagnostički test koji proizvodi kompanija "Safecare Biotech" iz kineskog grada Hangdžou.

Portugalske vlasti su obavijestile evropsko tržište o njegovoj prodaji, prema agenciji u okviru Ministarstva zdravlja, prenosi agencija EFE.

Sam proizvođač je potvrdio da je proizvod krivotvoren.

Iako postoje legalne verzije ovog testa, AEMPS je istakla da se upozorenje odnosi isključivo na falsifikovane proizvode.

Falsifikovane verzije testa prepoznaju se po oznakama sa izmijenjenim informacijama, uključujući lažne brojeve serije, datum proizvodnje (09/2024) i datum isteka roka trajanja (09/2026). Takođe, na falsifikovanim testovima je uklonjen broj serije i datum isteka sa kaseta za testiranje, dok je tip brisa različit od originalnog proizvoda.

AEMPS apeluje na građane da budu oprezni i izbjegavaju korišćenje ovih falsifikovanih proizvoda, dok istraga o distribuciji i uticaju na špansko tržište traje.

Kovid 19

Prehlada

grip

