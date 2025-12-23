Popularna kompanija meta prevaranata

Američka tehnološka kompanija Amazon saopštila je da je počev od aprila 2024. blokirala više od 1.800 prijava za posao zbog sumnje da iza njih stoje IT operativci iz Sjeverne Koreje koji su pokušavali da se zaposle koristeći lažne ili ukradene identitete.

Glavni direktor za bezbjednost Amazona Stiven Šmit naveo da je cilj ovih operacija da se agenti zaposle na daljinu i dobiju plate koje bi kasnije preusmjerili ka finansiranju državnih programa naoružanja Sjeverne Koreje, prenosi Bi-bi-si.

Prema njegovim riječima, broj takvih prijava porastao je za skoro trećinu u proteklih godinu dana, a operativci često koriste tzv. laptop farme – računare fizički smještene u Sjedinjenim Američkim Državama kojima se upravlja iz inostranstva.

Metode otkrivanja i razvoj prevara

Amazon je prijave provjeravao kombinacijom vještačke inteligencije i manuelne verifikacije zaposlenih.

Šmit upozorava da su prevare sve bolje osmišljene, pošto agenti često preuzimaju neaktivne naloge na društvenoj mreži za traženje poslova Linkedin i lažno se predstavljaju kao iskusni softverski inženjeri.

Kao tipične znakove prevare naveo je pogrešno formatirane brojeve telefona i nelogične podatke o obrazovanju.

Bezbjednosni rizici i budući izazovi

Amazon navodi da nijedan sjevernokorejski radnik nije direktno zaposlen u firmi, ali upozorava da i pokušaji infiltracije, kao i slanje korporativne opreme posrednicima, predstavljaju ozbiljan bezbjednosni i pravni rizik, prenosi Blumberg.

Šmit je poručio su za otkrivanje ovih operacija neophodni napredni bezbjednosni alati koji će pratiti neobične obrasce ponašanja.

Prevaranti često navode da su radili u inostranim konsultantskim firmama koje je teško provjeriti iz Sjedinjenih Američkih Država, a obično i pogrešno koriste američke idiome i članove na engleskom jeziku, dodao je on.