Firma iz BiH preuzima izuzetno važan posao u Hrvatskoj

Bh. građevinska kompanija Hering iz Širokog Brijega izabrana je za izvođača jednog od najvažnijih saobraćajnih projekata u širem području Splita, čime je iza sebe ostavila i velike međunarodne konkurente poput Štrabaga.

Hrvatske ceste donijele su odluku da Hering izgradi čvorište TTTS u Stobreču, ključnu raskrsnicu koje će povezati već izgrađenu dionicu Mravinci – TTTS s budućim brzim putem prema Omišu.

Društvo Gdje je zapelo oko novog zakona o PIO: Ovo je najveći problem

Kako je objavio "Portal.hr", Hering je ponudio najnižu cijenu – 16,18 miliona evra bez PDV-a, odnosno 20,23 miliona evra s PDV-om, dok je planirani rok izvođenja radova 18 mjeseci.

Na tender je pristiglo ukupno pet ponuda. Nakon Heringa, slijedili su:

Štrabag – 17,41 milion evra

Tekso Molior – Bemaks (zajednica) – 17,90 miliona evra

Kolas Hrvatska – Degal Tehnika (zajednica) – 18,89 miliona evra

GP Krk – 19,04 miliona evra.

Odlukom Hrvatskih cesta započinje zakonski rok mirovanja od 10 dana, tokom kojeg ponuđači mogu podnijeti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabavke.

Ukoliko ne bude žalbi, s Heringom će biti potpisan ugovor i projekat će zvanično krenuti u realizaciju.

Projekat

Raskrsnica TTTS projektovana je kao denivelirani kružni tok s nadvožnjakom dugim 232 metra, koje će omogućiti vozačima da se sa brzog putas uključe u postojeću mrežu ili nastave prema Dugom Ratu i Omišu.

Region Direktor centra na Drumitoru podnio ostavku zbog nesreće na žičari

Bez izgradnje ovog čvora, već izgrađena dionica Mravinci – TTTS, koju Štrabag gradi posljednje dvije godine, praktično završava u kamenjaru i ne može se koristiti, što ovom projektu daje dodatnu važnost.

Projekat uključuje izgradnju nadvožnjaka, kružne raskrsnice s ulazno-izlaznim rampama, dodatnih traka za ubrzanje i usporenje, sistema odvodnje te kompletne saobraćajne opreme. Ključni element je spajanje na ulicu 4. Gardijske brigade, kojom se saobraćaj povezuje prema Splitu, Solinu i Stobreču.

Raskrsnica TTTS ujedno je polazna tačka za nastavak brze ceste prema Dugom Ratu i Omišu.