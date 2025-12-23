Logo
Francuzi ovo nisu doživjeli 30 godina: Na snazi crveno upozorenje

Izvor:

Tanjug

23.12.2025

09:05

Поплаве у Франуској, највеће у посљедњих 30 година
Foto: Disaster News/X/Screenshot

Departman Ero u južnoj Francuskoj stavljen je pod crveno upozorenje na poplave do srijede, zbog obilnih padavina koje traju od kraja prošle nedjelje, saopštila je francuska služba za praćenje i upozoravanje na poplave "Vigicrues".

Prema navodima “Vigicruesa”, očekuje se nastavak velikih poplava nizvodno na rijeci Ero, piše Figaro.

Upozorenje na poplave u Francuskoj

Departmani Tarn, Averon i Lozer nalaze se pod narandžastim upozorenjem na poplave.

Narandžasto upozorenje na obilne padavine ukinuto je za sve departmane, uključujući Ero, jer intenzitet kiše više ne opravdava viši nivo uzbune, saopštio je Meteo-Frans.

Francuska meteorološka služba navela je da je hidrološka situacija i dalje ozbiljna, uz visok rizik od izlivanja rijeka, široko rasprostranjenih poplava i direktnih posljedica po stanovništvo i infrastrukturu.

Istovremeno, meteorolozi ističu da se vremenski uslovi postepeno poboljšavaju, iako su i dalje mogući povremeni pljuskovi u blizini Sredozemnog mora.

U oblasti Agda, vodostaj reke Ero dostigao je vrhunac u ponedjeljak uveče, delimično potopivši šetališta uz rijeku.

Meteorolozi navode da takav nivo poplava nije zabilježena od novembra 1994. godine.

Gradske vlasti Monpeljea zatvorile su parkove, bašte, groblja, zoološki vrt i božićni market, dok je dio tramvajske mreže obustavljen.

Vatrogasne službe u departmanu Ero primile su više od 1.000 poziva i sprovele desetine intervencija, uključujući spasavanja i evakuacije stanovništva.

Oko 1.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije, prema podacima distributera Enedis.

