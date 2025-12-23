Francuzi ovo nisu doživjeli 30 godina: Na snazi crveno upozorenje

Izvor:
Tanjug
23.12.2025
09:05
Komentari:0
Departman Ero u južnoj Francuskoj stavljen je pod crveno upozorenje na poplave do srijede, zbog obilnih padavina koje traju od kraja prošle nedjelje, saopštila je francuska služba za praćenje i upozoravanje na poplave "Vigicrues".
Prema navodima “Vigicruesa”, očekuje se nastavak velikih poplava nizvodno na rijeci Ero, piše Figaro.
Savjeti
Ubacite ovo u mašinu prilikom pranja veša i zaboravite na peglanje
Departmani Tarn, Averon i Lozer nalaze se pod narandžastim upozorenjem na poplave.
Narandžasto upozorenje na obilne padavine ukinuto je za sve departmane, uključujući Ero, jer intenzitet kiše više ne opravdava viši nivo uzbune, saopštio je Meteo-Frans.
Flooding after heavy rainfall caused the Herault River in southern France to overflow its banks on Sunday, submerging parts of the town of Laroque. pic.twitter.com/GEPXSsHcn5— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 22, 2025
Francuska meteorološka služba navela je da je hidrološka situacija i dalje ozbiljna, uz visok rizik od izlivanja rijeka, široko rasprostranjenih poplava i direktnih posljedica po stanovništvo i infrastrukturu.
Zanimljivosti
Godišnji horoskop 2026: Godina kada Saturn u Ovnu mijenja sudbinu svih 12 znakova
Istovremeno, meteorolozi ističu da se vremenski uslovi postepeno poboljšavaju, iako su i dalje mogući povremeni pljuskovi u blizini Sredozemnog mora.
U oblasti Agda, vodostaj reke Ero dostigao je vrhunac u ponedjeljak uveče, delimično potopivši šetališta uz rijeku.
Meteorolozi navode da takav nivo poplava nije zabilježena od novembra 1994. godine.
Gradske vlasti Monpeljea zatvorile su parkove, bašte, groblja, zoološki vrt i božićni market, dok je dio tramvajske mreže obustavljen.
Hronika
Horor: Maskirani upali u stan i iskasapili dvojicu muškaraca
Vatrogasne službe u departmanu Ero primile su više od 1.000 poziva i sprovele desetine intervencija, uključujući spasavanja i evakuacije stanovništva.
Severe flooding occurred after the Lez River overflowed in Montpellier, Occitania Region, France 🇫🇷 pic.twitter.com/ncRb8ewoUd— Disaster News (@Top_Disaster) December 22, 2025
Oko 1.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije, prema podacima distributera Enedis.
Najnovije
Najčitanije
09
52
09
51
09
42
09
40
09
36
Trenutno na programu