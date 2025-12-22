Sele iz Turske u Srpsku: Ulažu milione i zapošljavaju 160 ljudi

Ministar privrede i preduzetništva Vojin Mitrović potpisao je danas Memorandum o razumijevanju sa Davidom Nivom, izvršnim direktorom Israel Akril Industries LTD, kopanije koja bi trebalo da preseli proizvodnju iz Turske u Republiku Srpsku.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske je na 14. sjednici, održanoj 11.12.2025. godine dala saglasnost za zaključenje Memoranduma o razumijevanju između kompanije i Vlade Republike Srpske.

Naime, kompanija je iskazala interes za premještanje proizvodnih kapaciteta iz Republike Turske i pokretanje proizvodnje akrilnih kada i tuš kabina, panela, umivaonika i pratećih proizvoda na teritoriji Republike Srpske.

Pregovori sa ovom kompanijom traju od decembra 2024. godine, tokom kojih je u više navrata razgovarano sa Vladom Republike Srpske i jedinicama lokalne samouprave, a kao najpovoljnija lokacija za ulaganje izabrana je teritorija Gradiške.

Investitor planira izgradnju fabrike u vrijednosti od 4 miliona evra i zapošljavanje do 160 radnika, kao i saradnju sa lokalnim obrazovnim ustanovama i privrednim subjektima, te primjenu savremene i ekološki prihvatljive tehnologije u svom poslovanju.

Vlada Republike Srpske i Grad Gradiška iskazali su spremnost da podrže investiciju u skladu sa važećim propisima.