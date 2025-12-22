Seksualni napad na kabinsko osoblje dobio sudski epilog: Evo kakvu kaznu je dobio napasnik

Uprkos jasnim pravilima ponašanja u avio-saobraćaju, incidenti sa agresivnim i neprimjerenim putnicima i dalje predstavljaju ozbiljan bezbjednosni i operativni problem za avio-kompanije. Najnoviji primjer dolazi sa leta Jet2 iz Edinburga ka Tenerifima, koji je zbog ponašanja jednog putnika morao da bude preusmjeren, a slučaj je na kraju dobio i sudski epilog.

Incident se dogodio 15. marta prošle godine na jutarnjem letu koji je poletio iz Edinburga oko 8.30 časova, sa oko 110 putnika, među kojima je bilo i mnogo porodica sa djecom. Tokom leta, putnik Džozef Mekejb, star 40 godina, u alkoholisanom stanju seksualno je napao čak četiri člana kabinskog osoblja.

Prema navodima sa suđenja, Mekejb je dodirivao i udarao po zadnjici dvojicu stjuarda, jednog člana posade uhvatio za struk, dok je četvrtog pokušao da zagrli uprkos jasnim upozorenjima. Jednoj stjuardesi upućivao je seksualno eksplicitne komentare u vezi sa njenim izgledom, šminkom i hulahopkama, kao i lična pitanja o godinama i mestu stanovanja. Kabinsko osoblje je ranije već zabeležilo njegovo remetilačko ponašanje i učestale odlaske u toalet, a situacija je dodatno eskalirala nakon što je pocjepao pisano upozorenje i bacio svoju bankovnu karticu ka zaposlenima u avio-kompaniji.

Zbog ozbiljnog narušavanja reda i bezbjednosti u kabini, kapetan je, po odobrenju kontrole letenja, donio odluku da avion preusmjeri na Porto Santo. Po slijetanju, putnik je ustao sa sjedišta i počeo da igra u prolazu, nakon čega je portugalska policija ušla u avion i uhapsila ga. Let je potom nastavljen ka Tenerifima, sa oko dva sata zakašnjenja.

Slučaj je razmatran pred Šerifskim sudom u Edinburgu, gdje je Mekejb priznao krivicu za četiri krivična dela seksualnog napada. Sud je ocijenio da je reč o ponašanju sa visokim stepenom odgovornosti i nanete štete, te mu je izrečena zatvorska kazna od 46 nedjelja. Uz to, upisan je u registar seksualnih prestupnika na period od deset godina, a izrečena mu je i trajna zabrana uznemiravanja, kojom mu se zabranjuje bilo kakav kontakt sa žrtvama.

Avio-kompanija Jet2 je nakon incidenta izrekla putniku novčanu kaznu od 5.000 funti, koju je on odbio da plati, kao i doživotnu zabranu letenja, naglašavajući politiku nulte tolerancije prema zlostavljanju zaposlenih. Odbrana je pokušala da ublaži odgovornost navodeći da je prekomjerno konzumiranje alkohola povezano sa porodičnom tragedijom, ali sud takvo obrazloženje nije prihvatio.

Ovaj slučaj još jednom ukazuje na sve izraženiji problem neprimerenog ponašanja putnika u vazduhu i na spremnost sudova i avio-kompanija da primenjuju oštre mjere kako bi zaštitili bezbjednost putnika i kabinskog osoblja, prenosi Aero.rs.