Od pirotehničkih sredstava već 10 djece u ovoj zemlji ostalo bez ruku ili prstiju

Broj djece u Holandiji koja doživljava teške povrede od vatrometa brzo raste, a do sredine decembra 10 holandske djece izgubilo je ruku, šaku ili prste, prema novim podacima Holandskog udruženja za plastičnu hirurgiju.

Dvostruko više žrtava nego prošle godine

To je dvostruko više u odnosu na isti period prošle godine, kada su prijavljene četiri žrtve, prenosi NL Tajms.

Hirurzi navode da povrede postaju sve teže i da sve mlađe osobe postaju žrtve.

„Žrtve su sve mlađe i povrede ozbiljnije”, rekao je Ernst Smits iz Holandskog udruženja za hirurgiju ruku. Tokom posljednjih pet godina prosječna starost žrtava od pirotehničkih sredstava naglo je pala sa 23 na 13 godina.

„Nekoliko ruku je već ove godine otišlo, a tek smo počeli”, dodao je on.

Vrhunac opasnosti tek predstoji

Smits, koji radi u Medicinskom centru Erazmus u Roterdamu, upozorio je da je najopasniji period tek pred nama. „Vrhunac tek dolazi”, rekao je, misleći na narednih nedjelju i po dana, kada se tradicionalno bilježi najveći broj ozbiljnih povreda.

Prošle godine plastični hirurzi su širom zemlje liječili 70 žrtava od pirotehničkih sredstava, od kojih je polovina imala 18 godina ili manje.

Ljekari ističu da se većina ozbiljnih nesreća dešava upotrebom ilegalnih pirotehničkih sredstava.

Kobra petarde su često uzrok, rekao je Smits, opisujući ih kao eksplozive snage ručne bombe. „Kada nešto krene po zlu, stvarno krene po zlu. U 80 odsto slučajeva strada više prstiju”, istakao je on.