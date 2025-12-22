Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

Troškovi bolovanja sve više opterećuju njemačku privredu, a proizvodni gubici i isplate zarada zaposlenima na bolovanju koštali su kompanije prošle godine više od 200 milijardi evra, navodi se u izvještaju njemačke vlade.

Prema podacima iz izvještaja, svaki zaposleni u Njemačkoj je tokom 2024. u prosjeku bio odsutan sa posla 20,8 dana, što je gotovo četiri dana više nego 2020. godine, prenosi "Bild".

Ukupno je zabilježeno 881,5 miliona dana bolovanja, a svaki izgubljeni radni dan kompanije je koštao prosječno 152 evra, što je 28 evra više nego pre pet godina.

Najveći deo izostanaka bio je zbog bolesti mišićno-koštanog sistema, poput problema sa leđima (19,4 odsto), zatim bolesti disajnih organa (18,1 odsto), kao i usljed psihičkih tegoba i poremećaja u ponašanju (16,7 odsto).

Region Vatra uništila osam brodica i dio hangara

Proizvodni gubici zbog bolovanja porasli su na 134 milijarde evra, dok su 2020. godine iznosili 87 milijardi.

Istovremeno, troškovi naknade zarada tokom bolovanja dostigli su 72,3 milijarde evra, što je za 15,1 milijardu evra (26,4 odsto) više nego pre pet godina.

Prema analizi zdravstvenog osiguranja AOK, najviši nivo bolovanja zabilježen je u zdravstvenoj i socijalnoj njezi, metalnoj industriji, javnoj upravi i trgovini, dok je znatno niži u finansijskom sektoru i ugostiteljstvu.

Štefan Gent, generalni direktor Nemačke federacije trgovaca na malo, upozorio je da visoka stopa bolovanja stavlja dodatni teret na kompanije tokom "ovih teških vremena" i slabi njihovu konkurentnost.

Kao jedan od uzroka, naveo je praksu dobijanja potvrda o bolovanju putem telefona i pozvao na ukidanje ove mogućnosti.