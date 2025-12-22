Logo
Large banner

Nijemci sve bolesniji: Troškovi bolovanja premašili 200 milijardi evra

Izvor:

Agencije

22.12.2025

12:17

Komentari:

0
Нијемци све болеснији: Трошкови боловања премашили 200 милијарди евра

Troškovi bolovanja sve više opterećuju njemačku privredu, a proizvodni gubici i isplate zarada zaposlenima na bolovanju koštali su kompanije prošle godine više od 200 milijardi evra, navodi se u izvještaju njemačke vlade.

Prema podacima iz izvještaja, svaki zaposleni u Njemačkoj je tokom 2024. u prosjeku bio odsutan sa posla 20,8 dana, što je gotovo četiri dana više nego 2020. godine, prenosi "Bild".

Ukupno je zabilježeno 881,5 miliona dana bolovanja, a svaki izgubljeni radni dan kompanije je koštao prosječno 152 evra, što je 28 evra više nego pre pet godina.

Najveći deo izostanaka bio je zbog bolesti mišićno-koštanog sistema, poput problema sa leđima (19,4 odsto), zatim bolesti disajnih organa (18,1 odsto), kao i usljed psihičkih tegoba i poremećaja u ponašanju (16,7 odsto).

чамац-07092025

Region

Vatra uništila osam brodica i dio hangara

Proizvodni gubici zbog bolovanja porasli su na 134 milijarde evra, dok su 2020. godine iznosili 87 milijardi.

Istovremeno, troškovi naknade zarada tokom bolovanja dostigli su 72,3 milijarde evra, što je za 15,1 milijardu evra (26,4 odsto) više nego pre pet godina.

Prema analizi zdravstvenog osiguranja AOK, najviši nivo bolovanja zabilježen je u zdravstvenoj i socijalnoj njezi, metalnoj industriji, javnoj upravi i trgovini, dok je znatno niži u finansijskom sektoru i ugostiteljstvu.

Štefan Gent, generalni direktor Nemačke federacije trgovaca na malo, upozorio je da visoka stopa bolovanja stavlja dodatni teret na kompanije tokom "ovih teških vremena" i slabi njihovu konkurentnost.

Kao jedan od uzroka, naveo je praksu dobijanja potvrda o bolovanju putem telefona i pozvao na ukidanje ove mogućnosti.

Podijeli:

Tagovi:

bolovanje

Njemačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пијани возач усмртио 12-годишњака, осуђен на седам година затвора!

Hronika

Pijani vozač usmrtio 12-godišnjaka, osuđen na sedam godina zatvora!

23 min

0
Ватра уништила осам бродица и дио хангара

Region

Vatra uništila osam brodica i dio hangara

25 min

0
Предложене измјене закона: Ко би све требало да добије прву некретнину без накнаде

Društvo

Predložene izmjene zakona: Ko bi sve trebalo da dobije prvu nekretninu bez naknade

28 min

0
МУП послао обавјештење Бањалучанима: Односи се на три насеља

Banja Luka

MUP poslao obavještenje Banjalučanima: Odnosi se na tri naselja

29 min

0

Više iz rubrike

Човјеку почели да пристижу непознати пакети, а онда му је на врата дошао странац

Svijet

Čovjeku počeli da pristižu nepoznati paketi, a onda mu je na vrata došao stranac

40 min

0
Шлеп возило однијело ауто са д‌јететом

Svijet

Šlep vozilo odnijelo auto sa d‌jetetom

44 min

0
Савјет Европе продужио економске санкције Русији

Svijet

Savjet Evrope produžio ekonomske sankcije Rusiji

53 min

0
Члан банде осуђен на 1.335 година затвора

Svijet

Član bande osuđen na 1.335 godina zatvora

57 min

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

Kolika je prosječna plata u Srpskoj?

12

36

Proglašena najotrovija namirnica za 2026. godinu: Konzumiramo je gotovo svakodnevno

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner