Savjet Evrope produžio ekonomske sankcije Rusiji

Savjet Evrope saopštio je danas da je obnovio restriktivne mjere Evropske unije protiv Ruske Federacije za dodatnih šest mjeseci, do 31. jula 2026. godine, navodeći kao razlog kontinuirane ruske akcije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini.

Sankcije, koje su prvi put uvedene 2014. godine, značajno su proširene od februara 2022. godine kao odgovor na "vojnu agresiju Rusije protiv Ukrajine", navodi se u saopštenju.

Savjet Evrope, koji ima 46 država članica, od kojih su 27 zemlje članice i Evropske unije, navodi da se restriktivne mjere trenutno sastoje od širokog spektra mjera, uključujući ograničenja u trgovini, finansijama, energetici, tehnologiji i robi dvostruke namjene, industriji, transportu i luksuznoj robi.

Restriktivne mjere obuhvataju i zabranu uvoza ili transfera sirove nafte i određenih naftnih derivata koji se prevoze morem iz Rusije u EU, kao i isključivanje nekoliko ruskih banaka iz globalne mreže za razmjenu finansijskih poruka SWIFT, i suspenziju emitovanja i licenci u Evropskoj uniji za nekoliko "dezinformativnih medija koje podržava Kremlj".

"Pored toga, konkretne mjere omogućavaju EU da se suprotstavi zaobilaženju sankcija. Sve dok nezakonite akcije Ruske Federacije nastavljaju da krše osnovne norme međunarodnog prava, uključujući, posebno, zabranu upotrebe sile, prikladno je da se na snazi zadrže sve mjere koje je uvela EU i da se preduzmu dodatne mjere, ako je potrebno", zaključuje se u saopštenju Saveta Evrope.

Odluke i obaveze Savjeta Evrope su obavezujuće za sve zemlje članice, prvenstveno kroz obavezu poštovanja Evropske konvencije o ljudskim pravima, koju su sve države članice ratifikovale.

Evropska unija je od 24. februara 2022. godine, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, usvojila 17 paketa sankcija protiv Rusije.