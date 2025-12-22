Više od 1.100 mrtvih u Indoneziji nakon razornih poplava

Izvor:
SRNA
22.12.2025
11:06
Komentari:0
Broj poginulih u poplavama i klizištima na ostrvu Sumatra u Indoneziji porastao je na 1.106, saopšteno je iz Državne agencije za upravljanje katastrofama.
U saopštenju se navodi da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste, pošto se 175 ljudi i dalje vodi kao nestalo.
Zdravlje
Zelena salata može da naškodi ako bolujete od ovih bolesti
Iz Agencije dodaju da je povrijeđeno oko 7.000 ljudi, prenio je TASS.
Zdravlje
1 h0
Svijet
1 h0
Nauka i tehnologija
1 h0
Scena
1 h0
Najnovije
Najčitanije
12
41
12
36
12
36
12
30
12
30
Trenutno na programu