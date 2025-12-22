Logo
Više od 1.100 mrtvih u Indoneziji nakon razornih poplava

Izvor:

SRNA

22.12.2025

11:06

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Nazar Chaniago

Broj poginulih u poplavama i klizištima na ostrvu Sumatra u Indoneziji porastao je na 1.106, saopšteno je iz Državne agencije za upravljanje katastrofama.

U saopštenju se navodi da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste, pošto se 175 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Zdravlje

Zelena salata može da naškodi ako bolujete od ovih bolesti

Iz Agencije dodaju da je povrijeđeno oko 7.000 ljudi, prenio je TASS.

Indonezija

Poplave

