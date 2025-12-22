Zelena salata može da naškodi ako bolujete od ovih bolesti

Zelena salata se često smatra simbolom zdrave ishrane, lagana je, niskokalorična i bogata vlaknima i vitaminima.

Međutim, ljekari upozoravaju da kod određenih zdravstvenih stanja konzumiranje zelene salate može biti rizično i da je pojedini ljudi treba da izbjegavaju ili koriste uz poseban oprez.

Rizik od bakterija i parazita u zelenoj salati

Zelena salata, naročito ona pakovana sa oznakom "oprano" ili "spremno za jelo", više puta je bila povezana sa trovanjima hranom. Listovi salate mogu biti kontaminirani bakterijama kao što su E. coli, Salmonela i Listerija, ukoliko su tokom uzgoja ili distribucije bili izloženi zagađenoj vodi ili lošim higijenskim uslovima.

Za osobe sa oslabljenim imunitetom, ovakve infekcije mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni problem.

Problemi sa varenjem i osjetljiv želudac

Iako vlakna iz salate imaju brojne koristi, kod osoba koje pate od:

- sindroma iritabilnog crijeva,

- osjetljivog želuca,

- čestih nadimanja

Sirova zelena salata može izazvati grčeve, bolove i nelagodnost. Stručnjaci često savjetuju smanjen unos sirove salate ili blagu termičku obradu kako bi se olakšalo varenje.

Bolesti bubrega i bubrežni kamenci

Osobe koje imaju sklonost ka stvaranju bubrežnih kamenaca trebalo bi da obrate pažnju na unos lisnatog povrća, uključujući zelenu salatu. U zavisnosti od vrste kamenca, ljekari i nutricionisti ponekad preporučuju ograničavanje određenih namirnica kako bi se smanjio rizik od ponovnog nastanka problema.

Da li je salata "spremna za jelo" zaista bezbjedna

Industrijska obrada ne garantuje potpunu sigurnost. Pakovanje, transport i skladištenje salate mogu povećati rizik od kontaminacije ukoliko sanitarni standardi nisu striktno ispoštovani.

Poseban oprez se savjetuje:

- trudnicama,

- starijim osobama,

- hroničnim bolesnicima,

- osobama sa oslabljenim imunitetom.

Kako bezbjednije konzumirati zelenu salatu

Ako ne želite potpuno da izbacite zelenu salatu iz ishrane, stručnjaci savjetuju:

- birajte svježu salatu u glavicama umjesto pakovane,

- perite listove neposredno prije konzumacije pod mlazom hladne vode,

- kod osjetljive probave razmislite o kratkoj termičkoj obradi,

- kod bubrežnih bolesti striktno pratite savjete ljekara ili nutricioniste.

Zelena salata ima brojne zdravstvene prednosti, ali nije jednako bezbjedna za sve. Ako imate hronične zdravstvene tegobe ili spadate u rizične grupe, razumno je razmisliti da li je zelena salata pravi izbor za vas ili bi je trebalo ograničiti ili u potpunosti izbjegavati, prenosi b92.