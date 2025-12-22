Kako da prepoznate probleme sa jetrom?

Jetra je jedan od najvažnijih, ali i najtiših organa u telu. Često ne boli i ne šalje jasne signale upozorenja sve dok ne dođe do ozbiljnijeg opterećenja.

Ipak, određeni simptomi mogu da ukažu na to da jetra ne funkcioniše optimalno, objašnjava hepatolog i gastroenterolog dr Kavja Dendukuri.

" Jedan od prvih znakova koji pacijenti često ignorišu jeste stalni, neobjašnjiv umor. Osećaj iscrpljenosti koji ne prolazi ni poslije odmora može da bude znak da jetra ne uspijeva da se izbori sa metaboličkim i detoksikacionim procesima u organizmu", navodi doktorka.

Drugi važan signal dolazi sa kože. Suvoća, svrab, ali i česte promjene poput osipa ili akni mogu da ukažu na to da se štetne materije zadržavaju u organizmu duže nego što bi trebalo. Kako jetra ima ključnu ulogu u prečišćavanju krvi, problemi u njenom radu često se prvo odražavaju upravo na koži.

Društvo Koliko osoba u Srpskoj je preminulo od respiratornih bolesti

"Treći pokazatelj jesu otoci, naročito ako se javljaju ujutru. Oticanje nogu, otečenost oko očiju ili u predelu stomaka mogu da budu znak poremećaja u regulaciji tečnosti i metabolizmu, u čemu jetra ima važnu ulogu", opominje hepatolog.

Udružni uz hormonski disbalans

Dr Dendukuri posebno naglašava da ovi simptomi ne bi trebalo da se zanemaruju kod osoba koje već imaju PCOS, hormonske disbalanse ili insulinsku rezistenciju, jer jetra direktno učestvuje u regulaciji hormona i metaboličkom balansu. Kada je pod dugotrajnim stresom, posljedice se ne odražavaju samo na jedan organ, već na cijeli organizam, navodi.

"Rano prepoznavanje ovih znakova i pravovremena reakcija, kroz razgovor sa ljekarom i odgovarajuće analize, mogu značajno da utiču na tok problema i spreče ozbiljnije posljedice", poručuje hepatolog, prenosi Kurir.