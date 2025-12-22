Logo
Prevrnuo se autobus, desetine mrtvih

Izvor:

Agencije

22.12.2025

09:27

Foto: Unsplash

U prevrtanju putničkog autobusa na indonežanskom ostrvu Java poginulo je najmanje 16 ljudi, saopštili su danas zvaničnici.

Vozač autobusa u kome je bilo 34 putnika izgubio je kontrolu na putu i ​​udario u je betonsku ogradu prije nego što se prevrnuo na bok, rekao je šef Agencije za potragu i spasavanje, prenosi AP.

Autobus se kretao od prestonice Džakarte do drevnog kraljevskog grada Jogdžakarte, kada se prevrnuo prilikom ulaska na izlaznu rampu na naplatnom putu Krapjak, u gradu Semarang u centralnoj Javi.

Policija i spasilačke ekipe stigle su na lice mjesta oko 40 minuta nakon nesreće i pronašle su tijela šest putnika koji su preminuli na licu mjesta.

Руски генерал убијен у експлозији

Svijet

Prvi snimci sa mjesta eksplozije u kojoj je poginuo ruski general

Još deset ljudi je preminulo na putu do bolnice ili dok im je pružana pomoć.

Od 18 povrijeđenih koji su prebačeni u dvije obližnje bolnice, pet osoba je u kritičnom stanju, a 13 u teškom stanju.

Očevici su rekli vlastima da se autobus kretao velikom brzinom prije nego što je vozač izgubio kontrolu nad vozilom, rekao je šef policije Centralne Jave, Ribut Hari Vibovo.

On je kazao da se još istražuje urok nesreće.

