Ruski general ubijen u eksploziji: Bomba postavljena ispod njegovog automobila

Izvor:

Telegraf

22.12.2025

08:22

Komentari:

0
Убиство руског генерала Фанила Сарварова
Foto: Telegram/Screenshot

General-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), načelnik Odjeljenja za operativnu obuku oružanih snaga Vladimira Putina, poginuo je nakon što je jutros raznijet njegov automobil u Moskvi.

Jedan od Putinovih ključnih generala raznijet je u svom vozilu marke "kia sorenta" jutros nešto prije 7 časova, nakon što je krenuo sa parkinga.

Клима

Savjeti

Nećete imati brigu za hladne dane: Majstor objasnio kako pravilno koristiti klimu, ova temperatura je najpogodnija

Iako je Sarvarov izvučen živ iz vozila, preminuo je na putu do bolnice.

Visoki ruski vojni zvaničnik je jutros krenuo na posao u svom vozilu, a eksplozija je uslijedila kada je napustio parking u okrugu Jasenjevo.

Spasioci su ranije saopštili da je žrtva bila živa, ali ranjena, te da je bila potrebna velika operacija kako bi bila izvučena iz smrskanog vozila. Mediji su pisali da je Sarvarov zadobio "višestruke povrede od gelera, zatvorene prelome, povrede nogu i prelom kosti lica".

Доналд Трамп-27112025

Svijet

Tramp imenovao specijalnog izaslanika za Grenland

Odmah po izvlačenju iz vozila Sarvarova su prebacili u bolnicu, a potom je stigla vijest da je preminuo.

Prema navodima lokalnih medija, u eksploziji je oštećeno još najmanje sedam automobila.

Tagovi:

Vladimir Putin

general

Eksplozija

Komentari (0)
12

36

Kolika je prosječna plata u Srpskoj?

12

36

Proglašena najotrovija namirnica za 2026. godinu: Konzumiramo je gotovo svakodnevno

12

30

Oduzet zlatni nakit vrijedan 226.000 KM

12

30

Malina pala sa 7. sprata, nije joj bilo spasa

12

28

Sudar brodova: Žena stradala tokom odmora u Egiptu

