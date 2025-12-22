Ruski general ubijen u eksploziji: Bomba postavljena ispod njegovog automobila

General-potpukovnik Fanil Sarvarov (56), načelnik Odjeljenja za operativnu obuku oružanih snaga Vladimira Putina, poginuo je nakon što je jutros raznijet njegov automobil u Moskvi.

Jedan od Putinovih ključnih generala raznijet je u svom vozilu marke "kia sorenta" jutros nešto prije 7 časova, nakon što je krenuo sa parkinga.

Savjeti Nećete imati brigu za hladne dane: Majstor objasnio kako pravilno koristiti klimu, ova temperatura je najpogodnija

Iako je Sarvarov izvučen živ iz vozila, preminuo je na putu do bolnice.

Visoki ruski vojni zvaničnik je jutros krenuo na posao u svom vozilu, a eksplozija je uslijedila kada je napustio parking u okrugu Jasenjevo.

Spasioci su ranije saopštili da je žrtva bila živa, ali ranjena, te da je bila potrebna velika operacija kako bi bila izvučena iz smrskanog vozila. Mediji su pisali da je Sarvarov zadobio "višestruke povrede od gelera, zatvorene prelome, povrede nogu i prelom kosti lica".

Svijet Tramp imenovao specijalnog izaslanika za Grenland

Odmah po izvlačenju iz vozila Sarvarova su prebacili u bolnicu, a potom je stigla vijest da je preminuo.

Prema navodima lokalnih medija, u eksploziji je oštećeno još najmanje sedam automobila.