Muškarac izvršio samoubistvo oružjem za životinje

Izvor:

Alo

22.12.2025

09:48

Мушкарац извршио самоубиство оружјем за животиње
Foto: Tanjug

Muškarac (82) izvršio je samoubistvo pneumatskim oružjem za životinje.

Ekipa Hitne pomoći je konstatovala smrt na licu mjesta.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni, piše Alo.

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Trojka iz Sarajeva vuče za nos opoziciju iz Srpske

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

