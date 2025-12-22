Denver zbog Jokića piše na ćirilici

Denver Nagetsi pozvali su sve navijače iz Srbije da podrže Nikolu Jokića u glasanju za Ol-star.

Izbor najvećih zvezda NBA lige će trajati do 14. januara, kada će se uraditi presek i izbor imena sa najvećim brojem glasova – pod‌jednako iz dvije konferencije.

Upravo glasovi publike imaju najveći uticaj, kako čine 50 odsto. Druga polovina će biti podijeljena između predstavnika medija i aktivnih NBA košarkaša.

Denver je na srpskom jeziku, na ćirilici, u objavi poručio srpskim navijačima da glasaju za Somborca.

Format Ol-stasra se neće mijenjati. Ponovo ćemo imati tri ekipe sa po osam igrača. Nadmetaće se 16 američkih i osam igrača iz širom svijeta.

Ol-star meč je na programu 15. februara u Los Anđelesu.