Denver zbog Jokića piše na ćirilici

Denver Nagetsi pozvali su sve navijače iz Srbije da podrže Nikolu Jokića u glasanju za Ol-star.
Izbor najvećih zvezda NBA lige će trajati do 14. januara, kada će se uraditi presek i izbor imena sa najvećim brojem glasova – podjednako iz dvije konferencije.
Upravo glasovi publike imaju najveći uticaj, kako čine 50 odsto. Druga polovina će biti podijeljena između predstavnika medija i aktivnih NBA košarkaša.
Denver je na srpskom jeziku, na ćirilici, u objavi poručio srpskim navijačima da glasaju za Somborca.
Format Ol-stasra se neće mijenjati. Ponovo ćemo imati tri ekipe sa po osam igrača. Nadmetaće se 16 američkih i osam igrača iz širom svijeta.
Ol-star meč je na programu 15. februara u Los Anđelesu.
