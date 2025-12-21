Loša partija Jokića: Srbin ipak najbolji u katastrofi Denvera

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je "lošu" partiju, bio je neprepoznatljiv i pogotovo u prvom poluvremenu (dok je rezultat bio egal) srljao iz greške u grešku.

Brzo je ušao u problem sa ličnim greškama i umalo bio isključen zbog 6 faulova... Njegov trener Dejvid Adelman je zbog dvije tehničke greške i protestovanja oko suđenja i bio isključen...

Jokić je utakmicu završio sa 25 poena, ali tek 9/20 iz igre... Imao je i 7 skokova, 5 asistencija i 5 izgubljenih lopti kao i 5 ličnih grešaka i +/- mu je bio -20.

Denver Nagetsi su, poput Nikole Jokića, loše počeli utakmicu i dopustili Šengunu i sairačima da se razigraju i otvore sa 10:2.

Jokić je pokušavao asistencijama da razigra saigrače, ali je Džonson promašio polaganje u kontri 1 na 0, što je nekako trglo domaći tim koji se vraća u život na 12:10 i tjera goste na tajm-aut.

Jokićevi prvi poeni uskoro i stižu, a onda i preokret Nagetsa 18:17 nakon koša srpskog centra, ali problemi će tek stići.

Jokić je na skoku napravio dva faula i zbog toga je trener Adelman pobjesnio i dobio tehničku grešku, a sve to je iskoristio Rid Šepard sa tri vezane trojke i on vraća Hjustonu prednost od 26:23.

Ipak su Valančijunas, Džons, Marej i ostali bili na visini zadatka i Nagetsi dobijaju kvartal sa 29:23.

Nova četvrtina i novi problemi. Denver je ubacio samo 16 poena za 12 minuta košarke, a Jokić je uspio da napravi još jedan faul, umalo je imao i četiri lične, ali je Šengun napravio grešku i dosuđena mu je lična u napadu iako je malo nedostajalo da bude drugačije.

Čak se Hjuston i žalio, ali čelendž je bio neuspješan. Džoš Okogi i Kevin Durent kreirali su seriju 11:0 i Hjuston Roketsi na poluvremenu imaju 53:45, a taj dio meča obilježilo je "monstruozno" zakucavanje Alperena Šenguna.

U trećoj četvrtini se nismo nagledali dobre košarke, a poslije samo nekoliko minuta uslijedila je prava katastrofa za Denver. Jokić jeste dobro počeo, ali je ubrzo napravio četvrti faul i morao napolje...

Nagetsi su imali dvocifren zaostatak, a Jokić 17 poena i 7 skokova uz 4 izgubljene i 4 lične greške...

Ništa korisno nismo vidjeli od Denvera, dok je Hjuston utabao put ka još jednoj pobjedi zahvaljujući sjajnom Kevinu Durentu koji je imao 31 poen, 6 skokova i 5 asistencija, dok je fenomenalni Rid Šepard ubacio 28, uz 5 asistencija, a Džabari Smit imao je dabl-dabl učinak od 20 poena i 10 skokova.

Što se tiče igrača Denvera, Jokić je imao 25 poena, Džamal Marej 16, Brus Braun je imao dabl-dabl od 12 poena i 10 skokova, a Valančijunas 10 poena.

Denver je vodio samo jednom i to u prvoj četvrtini, a Hjuston je imao i preko 20 poena prednosti u jednom trenutku.