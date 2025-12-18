Logo
Ko je Milko Bjelica - košarkaš čiji auto je propao kroz lift

Izvor:

Agencije

18.12.2025

21:36

Милко Бјелица, кошаркаш из Србије
Foto: ABA Liga

Četvoro ljudi, među kojima i dvoje djece, proživjelo je pravu dramu u četvrtak na Vračaru, kada je automobil u kom su se nalazili iznenada propao u garažni lift, u Ulici Sazanova, na Vračaru.

Automobil pripada nekadašnjem košarkašu Crvene zvezde Milku Bjelici.

Полиција Србија

Košarka

Vatrogasci zatekli horor: Svjedoci o drami srpskog košarkaša

Vozilo je prilikom izlaska iz teretnog lifta, u prednjem dijelu prignječio lift koji je krenuo da propada.

U automobilu marke "audi" su se nalazile dvije odrasle osobe i dvoje djece, koji, srećom, nisu povrijeđeni.

Spasioce su sačekali van automobila, u kabini lifta, a potom su evakuisani preko krova kabine lifta.

U intervenciji je učestvovalo 14 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vozila, koji rade na izvlačenju vozila.

Ko je Milko Bjelica?

Milko Bjelica je rođen 4. juna 1984. godine. I dalje aktivno igra, a nastupao je za brojne klubove u bogatoj karijeri.

Срушио се авион у Сјеверној Каролини

Svijet

Širi se jeziv snimak: Srušio se avion, nema preživjelih

Igra na poziciji krilnog centra i centra, a igrao je za Crvenu zvezdu u dva navrata u kojoj je i ponikao uz Fantoms Braunšvajg, Keln, Lijetuvos Ritas, Baskoniju, Efes, Darušafaku, Saragosu, Tokio, Mornar iz Bara, Al Šamal Dohu, Al Itihad Đžedu i Liban za koji trenutno nastupa.

Osvojio je 12 trofeja u karijeri koja traje više od 20 godina, podsjeća "Mondo".

