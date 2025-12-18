Vladimir Putin putuje u Ameriku

Izvor:
B92
18.12.2025
20:49
Komentari:0
Sjedinjene Američke Države se pripremaju za moguću posjetu ruskog predsjednika samitu G20 u Majamiju u decembru 2026. godine, saopštila je Svetlana Lukaš, ruski predstavnik u međunarodnoj organizaciji.
"(Predsjedavajuća zemlja) se priprema za učešće Vladimira Vladimiroviča Putina na samitu u Majamiju sljedećeg decembra", rekla je Lukaš.
Košarka
Auto srpskog košarkaša propao kroz lift: Četvoro bilo u njemu
Prvi sastanak predstavnika G20 u okviru novouspostavljenog američkog predsjedništva održan je u Vašingtonu 15. i 16. decembra.
Bivši, sadašnji i budući predsjednici prećutno čine upravljačku "trojku", čiji zajednički rad obezbjeđuje dosljednost i kontinuitet u radu organizacije.
Trenutno, zajedno sa Sjedinjenim Državama, uključuje Brazil i Južnu Afriku.
Republika Srpska
Dodik: Šta je Balkan bez Srba, Srbije i Srpske?
Samit lidera G20 2025. godine održan je 22. i 23. novembra u Johanesburgu.
Rusku delegaciju je predvodio zamjenik šefa predsjedničke administracije Maksim Oreškin.
Najnovije
Najčitanije
23
22
22
25
22
12
22
08
21
58
Trenutno na programu