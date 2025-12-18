Amerikanci dobili ''NE'' od Volodimira Zelenskog

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da su Sjedinjene Američke Države predložile kompromis koji podrazumijeva podjelu Zaporoške nuklearne elektrane između tri strane - Ukrajine, SAD i Rusije i naglasio da takav prijedlog smatra nepravednim.

"SAD su predložile kompromis za koji smatraju da bi podrazumijevao da elektrana na neki način postoji i funkcioniše, te da se u određenim proporcijama podijeli između tri strane. Dugo smo razgovarali o tome i rekao sam im da smatram da je to nepravedno", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim riječima, problem nije samo u tome što je elektrana ukrajinska.

"Ne radi se samo o struji ili novcu, već i o pristupu elektrani, o činjenici da je ona i dalje militarizovana, nalazi se u opasnoj situaciji bez pristupa vodi i električnoj energiji. Tu je i naš tim koji tamo radi i mora da nastavi da radi", naveo je Zelenski, a prenosi "b92".