Logo
Large banner

Amerikanci dobili ''NE'' od Volodimira Zelenskog

Izvor:

Agencije

18.12.2025

19:12

Komentari:

0
Американци добили ''НЕ'' од Володимира Зеленског
Foto: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da su Sjedinjene Američke Države predložile kompromis koji podrazumijeva podjelu Zaporoške nuklearne elektrane između tri strane - Ukrajine, SAD i Rusije i naglasio da takav prijedlog smatra nepravednim.

"SAD su predložile kompromis za koji smatraju da bi podrazumijevao da elektrana na neki način postoji i funkcioniše, te da se u određenim proporcijama podijeli između tri strane. Dugo smo razgovarali o tome i rekao sam im da smatram da je to nepravedno", rekao je Zelenski, prenosi Ukrinform.

suncano oblacno vrijeme

Društvo

Šta znači ako je na Svetog Nikolu sunčan dan

Prema njegovim riječima, problem nije samo u tome što je elektrana ukrajinska.

"Ne radi se samo o struji ili novcu, već i o pristupu elektrani, o činjenici da je ona i dalje militarizovana, nalazi se u opasnoj situaciji bez pristupa vodi i električnoj energiji. Tu je i naš tim koji tamo radi i mora da nastavi da radi", naveo je Zelenski, a prenosi "b92".

Podijeli:

Tagovi:

Volodimir Zelenski

Rusija

Ukrajina

Amerika

SAD

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Oglasila se sestra Ane Volš: Svijet se promijenio

2 h

0
Додик о регулационим плановима у Бањалуци: Зависи од грађана

Banja Luka

Dodik o regulacionim planovima u Banjaluci: Zavisi od građana

1 h

12
Кошарац: Захваљујући нашем ставу није усвојен закључак којим се осуђује Русија

BiH

Košarac: Zahvaljujući našem stavu nije usvojen zaključak kojim se osuđuje Rusija

2 h

0
Борис Ћосић приступио СПС-у

Republika Srpska

Goran Selak objavio: SPS-u pristupio Bojan Ćosić

2 h

1

Više iz rubrike

Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш

Svijet

Oglasila se sestra Ane Volš: Svijet se promijenio

2 h

0
Огласила се најпознатија овогодишња љубавница: Неко пребацио прекидач

Svijet

Oglasila se najpoznatija ovogodišnja ljubavnica: Neko prebacio prekidač

2 h

0
Америка увела санкције судијама Суда у Хагу

Svijet

Amerika uvela sankcije sudijama Suda u Hagu

2 h

0
На борбено дежурство стављен злогласни Орешник

Svijet

Na borbeno dežurstvo stavljen zloglasni Orešnik

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

34

Auto srpskog košarkaša propao kroz lift: Četvoro bilo u njemu

20

30

Dodik: Šta je Balkan bez Srba, Srbije i Srpske?

20

05

Drama u Sarajevu: Gori stan na 9. spratu zgrade

20

01

Edukativno predavanje ''Slavimo odgovorno''

19

57

Paketići za najmlađe pacijente u dobojskoj bolnici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner