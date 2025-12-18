Logo
Košarac: Zahvaljujući našem stavu nije usvojen zaključak kojim se osuđuje Rusija

Izvor:

SRNA

18.12.2025

18:21

Komentari:

0
Кошарац: Захваљујући нашем ставу није усвојен закључак којим се осуђује Русија
Foto: Ustupljena fotografija

Na sastanku Ministarskog savjeta Energetske zajednice u Beču danas nije usvojen zaključak kojim se osuđuje "agresija Ruske Federacije na Ukrajinu", jer je o tome odbio da glasa ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

"Takav zaključak nije usvojen, zahvaljujući našem stavu i jasnom glasu protiv", istakao je Košarac.

Борис Ћосић приступио СПС-у

Republika Srpska

Goran Selak objavio: SPS-u pristupio Boris Ćosić

On je naveo da su spriječili i da Energetska zajednica usvaja bilo kakve direktive koje se odnose na zaštitu životne sredine, smatrajući to još nedefinisanim pitanjem kapaciteta Energetske zajednice, kao i zbog činjenice da neće da dozvole da se bilo kakve odluke usvajaju bez saglasnosti Republike Srpske, uključujući i ovakav format sastanka.

Košarac kaže da je danas informisao Sekretarijat Energetske zajednice o tome da je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH i da se u najkraćem roku očekuje podršku i u Domu naroda.

65a0dde61e844 острог

Društvo

Djevojka na Ostrogu pala u provaliju, desilo se čudo: Otac Predrag otkrio detalje

"Takođe intenzivno radimo sa nadležnim ministarstvima u Srpskoj i Federaciji BiH na usaglašavanju Mape puta ETS. To su naše obaveze iz Trećeg energetskog paketa, ali i aktivnosti na osnovu kojih ćemo moći da zatražimo izuzeće BiH od primjene mehanizma za izjednačavanje ugljenika na granicama EU /CBAM/, napisao je Košarac na "Instagramu".

Tagovi:

Staša Košarac

Rusija

Komentari (0)
