Počećemo masovno obolijevati: Dramatično upozorenje iz BiH

Posljednjih dana brojni gradovi u Bosni i Hercegovinu su među najzagađenijim na svijetu.

Tuzla, Sarajevo, Visoko, samo su neki od gradova sa vazduhom koji je okarakterisan kao opasan po zdravlje.

Tim povodom se oglasio i najpoznatiji bh. meteorolog Nedim Sladić koji je kazao kako ga nadalje ne interesuju više ni međuetnička prepucavanja, niti zveckanja oružjem, niti bilo šta slično.

"Ko stavi jeftinu i pristupačnu zelenu energiju, ekološke probleme i klimu u prvi plan, taj će dobiti moje povjerenje. Jer, cijene će svakako rasti (a bilo bi čudo da padaju), mi ćemo se opet već nekako snaći", kazao je Sladić.

Navodi da će zagađenje isto rasti.

"Mi ćemo samo početi sve više masovno obolijevati u sve nezdravijoj sredini", poručio je.