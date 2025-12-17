Logo
Large banner

Počećemo masovno obolijevati: Dramatično upozorenje iz BiH

Izvor:

ATV

17.12.2025

19:00

Komentari:

0
Почећемо масовно оболијевати: Драматично упозорење из БиХ

Posljednjih dana brojni gradovi u Bosni i Hercegovinu su među najzagađenijim na svijetu.

Tuzla, Sarajevo, Visoko, samo su neki od gradova sa vazduhom koji je okarakterisan kao opasan po zdravlje.

Главни одбор СДС-а

Republika Srpska

Hoće li Blanuša na čelo stranke: Evo kada SDS bira predsjednika

Tim povodom se oglasio i najpoznatiji bh. meteorolog Nedim Sladić koji je kazao kako ga nadalje ne interesuju više ni međuetnička prepucavanja, niti zveckanja oružjem, niti bilo šta slično.

"Ko stavi jeftinu i pristupačnu zelenu energiju, ekološke probleme i klimu u prvi plan, taj će dobiti moje povjerenje. Jer, cijene će svakako rasti (a bilo bi čudo da padaju), mi ćemo se opet već nekako snaći", kazao je Sladić.

Кромпир

Ekonomija

Poljoprivrednici zadovoljno trljaju ruke: Uprkos suši, ovogodišnji prinosi odlični

Navodi da će zagađenje isto rasti.

"Mi ćemo samo početi sve više masovno obolijevati u sve nezdravijoj sredini", poručio je. 

Podijeli:

Tagovi:

Nedim Sladić

zagađenje vazduha

zagađenje

zagađen vazduh

zagađenost vazduha

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бранко Блануша

Republika Srpska

SDS odlučio: Blanuša kandidat i na narednim izborima

2 h

3
Цеца Ражнатовић

Scena

Ceca oštro zaprijetila u Zvezdama Granda

2 h

0
Крај децембра мијења све: Ова 4 знака неће знати гдје да ставе сав новац

Zanimljivosti

Kraj decembra mijenja sve: Ova 4 znaka neće znati gdje da stave sav novac

2 h

0
САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Svijet

SAD bi mogle napasti Rusiju u jednom slučaju: Procurio novi mirovni plan

2 h

1

Više iz rubrike

Пажња! Сутра очекујте топлије вијеме

Društvo

Pažnja! Sutra očekujte toplije vijeme

6 h

0
У Вишеграду почиње са радом школа гусала

Društvo

U Višegradu počinje sa radom škola gusala

10 h

0
Многи се окрећу Светом Николи у помоћ: Молитве светитељу за 6 различитих животних проблема

Društvo

Mnogi se okreću Svetom Nikoli u pomoć: Molitve svetitelju za 6 različitih životnih problema

10 h

0
Једни их тјерају, других им посветили живот: Цијене ће вас шокирати

Društvo

Jedni ih tjeraju, drugih im posvetili život: Cijene će vas šokirati

11 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

43

Igokea porazom od Galatasaraja završila nastup u FIBA Ligi šampiona

20

36

Putin: "Evropski prasići" nadali se brzom raspadu Rusije

20

29

"Slavimo odgovorno": Đaci upoznati sa opasnošću pirotehničkih sredstava

20

25

Putin pripremio zastrašujući odgovor: Zvijer ide u upotrebu

20

17

Gradiška postaje digitalna: Grad nastoji da olakša poslovanje privrednicima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner