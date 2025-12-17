U Višegradu počinje sa radom škola gusala

Guslarsko društvo "Rade Jamina" iz Višegrada pokreće školu gusala s ciljem očuvanja epskog stvaralaštva i tradicionalnog narodnog izraza koji ima izuzetan značaj u kulturnoj istoriji srpskog naroda.

Iz Guslarskog društva "Rade Jamina" ističu da je osnivanje škole gusala važan korak u prenošenju znanja na mlađe generacije i očuvanju identiteta, tradicije i duhovnog nasljeđa ovog kraja.

Predsjednik ovog guslarskog društva Darko Lečić rekao je da će prvi čas škole gusala biti održan danas u prostorijama Osnovne škole "Vuk Karadžić".

Časovi će biti besplatni i održavaće se jednom sedmično, a škola je otvorena za polaznike svih uzrasta.

Gusle, kao simbol usmene tradicije, vijekovima su čuvale istorijsko pamćenje, narodne običaje i vrijednosti, a od 2018. godine nalaze se na Uneskovoj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa kao značajna kulturno-umjetnička riznica srpskog naroda.